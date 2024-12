Fire Country: seizoen 3 gaat in januari van start bij Net5

In de première stappen Gabriela (Stephanie Arcila) en Diego (Rafael de la Fuente) in het huwelijksbootje, terwijl het team in actie komt als er een helikopter neerstort.

Het derde seizoen van Fire Country gaat begin volgend jaar van start op televisie: vanaf 21 januari zie je elke dinsdag een nieuwe aflevering bij Net5. Fire Country volgt de veroordeelde crimineel Bode Donovan (Max Thieriot, bekend van SEAL Team) die deelneemt aan een speciaal programma: hij moet de brandweer helpen met het blussen van de vele branden die Californië teisteren. In de première van de derde reeks stappen collega-hulpverleners Gabriela (Stephanie Arcila) en Diego (Rafael de la Fuente) in het huwelijksbootje, terwijl het team in actie komt als er een helikopter neerstort. Kevin Alejandro (Lucifer) geeft in de serie gestalte aan de vader van Gabriela, en Billy Burke (Revolution) en Diane Farr (Rescue Me) zijn te zien als de ouders van Bode. Fire Country is afkomstig van scenaristen Joan Rater en Tony Phelan (A Small Light en Grey's Anatomy). Het derde seizoen bestaat naar verluidt uit tien afleveringen.