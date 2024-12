The Split: Barcelona: vervolg op The Split in januari te zien bij BBC First

Niet lang na de première bij BBC One op 29 december is The Split: Barcelona ook te zien op de Nederlandse televisie bij BBC First: de eerste aflevering van de tweedelige special zal worden uitgezonden op zondag 19 januari en het tweede deel volgt op zondag 26 januari. Het verhaal van de special pakt de draad twee jaar na de finale van seizoen drie weer op: advocaat Hannah Defoe (Nicola Walker uit Unforgotten) is in een Catalaanse wijnstreek om het huwelijk van haar dochter Liv (Elizabeth Roberts) bij te wonen. En in Spanje dient zich ook een potentiële nieuwe liefde aan voor Hannah: collega-advocaat Archie Moore (Toby Stephens). Stephen Mangan is opnieuw te zien als Hannahs ex-man (en vader van Liv) Nathan en daarnaast keren onder meer Deborah Findlay, Annabel Scholey en Fiona Button terug. De special werd net als de serie bedacht en geschreven door scenarist Abi Morgan (The Iron Lady, Eric, Shame).