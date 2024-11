Kijktips voor het weekend: Silo, The Sketch Artist, SEAL Team en meer

© Apple TV+

Verder kun je de komende week ook nog kijken naar Dune: Prophecy (HBO Max), Landman (SkyShowtime) en het door feiten geïnspireerde De Toeslagenaffaire (NPO).

Cobra Kai S06 (vrijdag 15/11 Netflix) Vervolgserie op de Karate Kid-films, waarin Daniel (Ralph Macchio) en zijn oude rivaal Johnny (William Zabka) inmiddels hun krachten hebben gebundeld. Het zesde en laatste seizoen werd in drie delen gesplitst en dit is deel twee.

Ready or Not (vrijdag 15/11 Netflix) Komische horrorfilm uit 2019 van de makers van de laatste twee Scream-films. Een jonge bruid (Samara Weaving) krijgt de schrik van haar leven als blijkt dat haar onconventionele schoonfamilie een dodelijk spel met haar wil spelen.

Silo S02 (vrijdag 15/11 Apple TV+) Post-apocalyptische dramaserie met Rebecca Ferguson (Dune) waarin de laatste mensen op aarde in een grote ondergrondse bunker leven omdat de oppervlakte onbewoonbaar is geworden. Naar de boekenreeks van auteur Hugh Howey.

Harry Potter: Wizards of Baking (vrijdag 15/11 HBO Max) Competitie waarin teams van banketbakkers en taartkunstenaars de opdracht krijgen om verschillende eetbare pronkstukken te maken die zijn geïnspireerd door de thema's uit de wereldberoemde Harry Potter-saga.

Jake Paul vs. Mike Tyson (zaterdag 16/11 Netflix) In de nacht van vrijdag op zaterdag kun je op Netflix live kijken naar het gevecht tussen jongeling Jake Paul en veteraan Mike Tyson. En je kunt bij de streamingdienst kijken naar een documentaire over hun voorbereiding.

Mary Queen of Scots (zaterdag 16/11 Netflix) Historische dramafilm uit 2018, geschreven door de maker van House of Cards. Mary Stuart (Saoirse Ronan) doet een poging om haar nichtje Elizabeth I (Margot Robbie), de koningin van Engeland, van de troon te stoten.

The Hunt (zaterdag 16/11 Netflix) Controversiële actiethriller uit 2020, afkomstig van de makers van The Leftovers. Mensen uit de arbeidersklasse worden door een rijke elite gebruikt in een sadistisch jachtspelletje, totdat de minderbedeelden besluiten om terug te vechten.

The Sketch Artist S02 (zaterdag 16/11 NPO 3) Frans-Canadees misdaaddrama waarin een vrouw binnen een speciaal team van de politie werkt als de maker van compositietekeningen. Daarnaast is ze getraumatiseerd door de verdwijning van haar zoontje. Bekijk de trailer.

The Beast Must Die (zaterdag 16/11, Canvas) Misdaadserie over een vrouw (Kush Jumbo) die wraak wil nemen voor de dood van haar dochter. Ze infiltreert het leven van een sinistere man (Jared Harris) die door de politie werd aangemerkt als verdachte. Lees de recensie.

Blue Beetle (zondag 17/11 Netflix) Stripverfilming uit 2023 met Xolo Maridueña (Miguel in Cobra Kai) als de jonge Latijns-Amerikaanse superheld Blue Beetle, die zijn krachten heeft te danken aan een buitenaards artefact. Hij vecht tegen een rijke CEO (Susan Sarandon).

SEAL Team S07 (zondag 17/11 Veronica) Militair drama over een speciaal team binnen de Amerikaanse Navy SEALs. Vijf weken lang zie je elke zondag een dubbele aflevering op tv. Daarna is het wel helemaal klaar, want seizoen zeven is de slotreeks. Bekijk de trailer.

Nayanthara: Beyond the Fairy Tale (maandag 18/11 Netflix) Documentaire waarin de uit India afkomstige actrice Nayanthara terugblikt op haar zoektocht naar liefde en succes en haar persoonlijke strubbelingen en triomfen. Ook Bollywood-collega’s komen aan het woord.

Dune: Prophecy (maandag 18/11 HBO Max) Prequelserie gebaseerd op de Dune-films van Denis Villeneuve, geïnspireerd door het boek Sisterhood of Dune. De serie met Emily Watson en Olivia Williams draait om de totstandkoming van de Bene Gesserit. Bekijk de trailer.

All Creatures Great and Small S05 (maandag 18/11 BBC First) Historisch drama dat zich afspeelt op het Britse platteland. Inmiddels zijn we aanbeland in het jaar 1941: Helen begint haar draai te vinden als moeder, terwijl James nu bij de luchtmacht zit. Bekijk de trailer.

Zombieverse S02 (dinsdag 19/11 Netflix) Komische realityserie uit Zuid-Korea, waarin op de set van een tv-show een ‘zombie-virus’ om zich heen grijpt. De deelnemende acteurs, die totaal niet goed zijn voorbereid, moeten nu allerlei opdrachten uitvoeren om te overleven.

Adam Ray is Dr. Phil Unleashed (dinsdag 19/11 Netflix) Komische special van Adam Ray, die op YouTube onder meer bekend is van zijn shows waarin hij een politiek incorrecte versie van Dr. Phil speelt. Tijdens deze show krijgt zijn imitatie Dr. Phil gezelschap van de echte.

Adoration (woensdag 20/11 Netflix) Italiaanse mysterie-serie waarin de verdwijning van de tiener Elena (Alice Lupparelli) een grote schaduw werpt over de lokale gemeenschap. Haar vrienden en kennissen lijken bovendien ook allemaal iets te verbergen. Bekijk de trailer.

Rhythm + Flow S02 (woensdag 20/11 Netflix) Talentenjacht waarin gezocht wordt naar de volgende ster in het hiphopgenre. Ze worden op meerdere onderdelen beoordeeld door de drie nieuwe juryleden: Ludacris, DJ Khaled en Latto. Eminem treedt een keer aan als gastjury.

The Merry Gentlemen (woensdag 20/11 Netflix) Romantische kerstfilm met hoofdrollen voor Britt Robertson en Chad Michael Murray. Het verhaal volgt een danseres (Robertson) die een kerstshow met een mannelijke cast wil organiseren om een theatertje te redden.

GTMAX (woensdag 20/11 Netflix) Franse actiefilm over een vrouw die na een ongeluk niet langer zelf kan motorcrossen, maar zich nu stort op het trainen van haar broer. Wanneer deze door andere racers wordt gerekruteerd voor een overval, moet zij hem zien te bevrijden.

Buy Now: The Shopping Conspiracy (woensdag 20/11 Netflix) Documentaire over de vele trucjes die grote merken hanteren om ervoor te zorgen dat de consument spullen blijft kopen. Ze worden onder meer onthuld door klokkenluiders die zelf bij deze bedrijven werkten.

Our Oceans (woensdag 20/11 Netflix) Documentaire over de mysteries van de oceanen op aarde, van de Indische en Atlantische Oceaan tot aan de koude wateren bij Antarctica. Oud-president Barak Obama is te horen als voice-over en is tevens één van de producenten.

Nothing to See Here S02 (woensdag 20/11 Netflix) Komische serie uit Mexico over een blinde man die graag comedian wil worden en vastbesloten is om zijn droom waar te maken. Samen met zijn allerbeste vriend, die een hersenverlamming heeft, zet hij alles op alles.

Landman (woensdag 20/11 SkyShowtime) Dramaserie van de maker van Yellowstone, met Billy Bob Thornton (A Simple Plan) als de crisismanager van een grote oliemaatschappij. Ook zijn er bijrollen voor onder meer Ali Larter, Demi Moore en Jon Hamm. Bekijk de trailer.

The Equalizer S04 (woensdag 20/11 Star Channel) Misdaaddrama gebaseerd op de serie uit de jaren tachtig, ditmaal met Queen Latifah als Robyn McCall, een voormalig CIA-agente die nu op eigen houtje mensen die in de problemen zitten probeert te helpen. Bekijk de trailer.

La Brea S03 (woensdag 20/11 Viaplay TV) Sciencefictionserie over een enorm zinkgat dat opduikt in Los Angeles en mensen, voertuigen en gebouwen die erin verdwijnen terug naar de oertijd transporteert. Het derde seizoen is het laatste seizoen van de serie. Bekijk de trailer.

A Man on the Inside (donderdag 21/11 Netflix) Komische serie met Ted Danson, die hier herenigt met de maker van The Good Place. Hij speelt een man die undercover gaat in een tehuis voor gepensioneerden en daar een mysterie moet zien op te lossen. Bekijk de trailer.

Maybe Baby 2 (donderdag 21/11 Netflix) Vervolg op de eerdere Deense komediefilm over een bijzonder samengesteld gezin: de twee koppels ontdekken nu dat de eicellen destijds niet verwisseld zijn in de kliniek, maar besluiten hun kinderen toch gezamenlijk op te voeden.

Saudi Pro League: Kickoff (donderdag 21/11 Netflix) Documentaireserie over het voetbal in Saudi-Arabië, waar inmiddels steeds meer internationale sporticonen zich tussen de lokale spelers bevinden. Met naast Ronaldo nu tevens Nederlanders als Bergwijn en Wijnaldum.

De Toeslagenaffaire (donderdag 21/11 NPO 1) Door feiten geïnspireerde dramaserie over een volhardende advocaat, een klokkenluider en twee journalisten die samen met gedupeerde ouders de misstanden bij de Belastingdienst aan het licht willen brengen. Bekijk de trailer.

Midsomer Murders S24 (donderdag 21/11 NPO Plus) Britse misdaadserie over detectives John Barnaby (Neil Dudgeon) en Jamie Winter (Nick Hendrix). In de première leidt een ruzie over een erfenis tot een enorm hevig familiegeschil en zelfs een moord. Lees de recensie.

Surveilled (donderdag 21/11 HBO Max) Documentaire waarin journalist Ronan Farrow de groeiende business van commerciële spyware onderzoekt. Zijn reis brengt hem van New York City naar het Israëlische Tel Aviv, dat het bloeiende centrum is van spionagetechnologie.