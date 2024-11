Countdown: Paul vs. Tyson S01E01: portret van twee 'top dogs' Netflix , Serie , Recensie , Documentaire • Vandaag • leestijd 2 minuten • 73 keer bekeken • bewaren

Makers van docureeks geven kijker blik achter de schermen bij de opmaat naar groot gevecht.

Op 15 november is het de bedoeling dat twee grootmachten het tegen elkaar opnemen in de ring. Oud-bokser Mike Tyson vecht dan tegen influencer, acteur en bokser Jake Paul. Er is in dit gevecht niet echt een underdog. Ja, Tyson is intussen 58. Maar Paul heeft niet zo’n lange staat van dienst als zijn landgenoot. De camera volgt de twee in de opmaat naar de wedstrijd. Tyson vertelt eerlijk dat hij de laatste jaren vooral lekker wiet rookte en paddo’s gebruikte. Jake Paul is te zien achter een vintage spelcomputer, in een boksspelletje waarin hij een pixelachtige Tyson een pak slaag geeft.

Acteur en rapper Ice-T voorziet de taferelen van plechtstatig commentaar. En later gaan Tyson en Paul ook echt wel aan de bak in de sportschool. Ook geven de makers van Countdown: Paul vs. Tyson inzicht in waar de mannen vandaan komen. Tyson groeide op in een arme wijk in New York; Paul komt uit het Amerikaanse Midwesten. Tyson moest letterlijk vechten om te overleven; Paul kreeg van zijn vader een camera om zijn geouwehoer met zijn broer in beeld te vatten en te delen met het internet. In dat opzicht is Tyson overduidelijk wél de underdog. En hoewel de oud-bokser van alles op zijn kerfstok heeft, komt hij in de reeks sympathieker over dan de ietwat arrogante Paul.

In die zin doet de serie het goed, als opwarmertje voor het gevecht. Alleen jammer van al die superlatieven. Ja, Paul verdient zoveel en heeft zoveel volgers. Ja, Tyson was als tiener al supersterk in de ring. Veel leuker is om te zien hoe Tyson zijn dagen slijt in wat hij zijn ‘toevluchtsoord’ noemt, tussen zijn duiven in de til. Daar voelt hij zich helemaal zen. ‘Ik wil de jonge motherfucker bevechten’, roept hij op een gegeven moment. Laten we hopen dat de strijd tussen de twee ook echt een onvergetelijk handgemeen wordt.