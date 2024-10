The Sketch Artist: tweede seizoen start in november bij de NPO

Het Frans-Canadese misdaaddrama The Sketch Artist wordt volgende maand hervat bij de NPO: vanaf zaterdag 16 november zie je wekelijks een dubbele aflevering van het tweede seizoen op NPO 2 en NPO Start, terwijl de tien afleveringen op donderdag 14 november al verschijnen bij NPO Plus. The Sketch Artist volgt de door de verdwijning van haar zoon getraumatiseerde Eve Garance (Rachel Graton), die compositietekeningen maakt voor de politie. Ze werkt in een team met haar strenge baas Maryse Ferronde (Sophie Laurain), de norse politieman Bernard Dupin (Rémy Girard) en technicus Anthony Kama (Adrien Bélugou). Aan de start van seizoen twee maakt het team na het bloedbad in Montreal een moeilijke periode door. Eve worstelt met de waarheid omtrent de verdwijning van haar zoon, Maryse probeert na de aanslag op haar leven terug de oude te worden, en Anthony vecht met schuldgevoelens nadat hij iemand gedood heeft. Overigens is er ook al een derde seizoen van The Sketch Artist gemaakt.