Dune: Prophecy: datum en trailer voor spin-off-serie van HBO Max

HBO Max onthulde vandaag de officiële trailer voor Dune: Prophecy. De zesdelige serie is vanaf maandag 18 november wekelijks te zien bij HBO Max. Prophecy is een prequel op de twee Dune-films van Denis Villeneuve (eveneens te zien op HBO Max) en werd geïnspireerd door het boek Sisterhood of Dune, geschreven door Brian Herbert en Kevin J. Anderson. Het verhaal speelt zich af 10.000 jaar voor de perikelen rond Paul Atreides en volgt de Harkonnen-zussen Valya en Tula, die vechten tegen duistere machten die de mensheid bedreigen en uiteindelijk gezamenlijk de fameuze gemeenschap van de Bene Gesserit oprichten. De zussen worden gespeeld door Emily Watson (Chernobyl) en Olivia Williams (The Crown). Bijrollen zijn er voor Travis Fimmel (Vikings), Jodhi May (The Witcher) en Mark Strong (Temple). Alison Schapker (Alias, Lost, Fringe) treedt aan als de showrunner en bedacht de serie samen met Diane Ademu-John (Medium).