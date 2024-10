All Creatures Great and Small: vijfde seizoen start in november bij BBC First

Het vijfde seizoen van All Creatures Great and Small is vanaf maandag 18 november te zien op BBC First. Het historische drama speelt zich af op het Britse platteland in de jaren dertig en volgt de uit de grote stad afkomstige dierenarts James Herriot (Nicholas Ralph), die inmiddels getrouwd is met boerendochter Helen Alderson (Rachel Shenton). Seizoen vijf opent in 1941: Helen begint haar draai te vinden als moeder, terwijl James nu bij de luchtmacht zit. Mrs. Hall (Anna Madeley) en Siegfried (Samuel West) genieten van een kleine spruit in huis en Carmody (James Anthony-Rose) voelt zich inmiddels helemaal thuis. Met de Tweede Wereldoorlog in volle gang neemt Siegfried meer taken op zich in de praktijk, terwijl Mrs. Hall en Helen nadenken over hun rol in de gemeenschap. Ook Carmody staat te popelen om te helpen. Het vijfde seizoen van All Creatures Great and Small bestaat wederom uit zes afleveringen. De serie is ook al zeker van nog een zesde seizoen.