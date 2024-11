Overzicht: nieuwe series en films bij de NPO met The Sketch Artist

© CBC (Canadian Broadcasting Corporation)

Welke series en films zijn binnenkort te bekijken bij de NPO? Een overzicht van de aangekondigde titels voor dit weekend en de komende week... met deze week geen Zina en Everyone But Us in verband met het voetbal.

Startende series dit weekend...

The Sketch Artist S02 (zaterdag 16/11 NPO 3) Frans-Canadees misdaaddrama waarin een vrouw binnen een speciaal team van de politie werkt als de maker van compositietekeningen. Daarnaast is ze getraumatiseerd door de verdwijning van haar zoontje. Bekijk de trailer.

Nog lopende series dit weekend...

All Creatures Great and Small S02 (vrijdag 15/11 NPO 2) James is terug in de Dales. Hij houdt van de streek en van Helen. Hij vraagt zich af waarom Tristan van Siegfried alleen simpel werk mag doen. Mrs Hall ontdekt iets wat Siegfried verzwijgt. Elke werkdag in de middag te zien.

Belgravia: The Next Chapter (vrijdag 15/11 NPO 2) Frederick en Clara gaan naar Maywood voor de verjaardag van de hertog. Daar worden zakendeals gesloten, maar De Rochesters zijn er ook om privéredenen. Clara wil ervoor zorgen dat broers Frederick en James het weer bijleggen.

Grace S03 (zaterdag 16/11 NPO 2) Een zangeres krijgt een grote kans, maar een schokkende gebeurtenis roet in het eten. Als er op een varkensboerderij een gruwelijke ontdekking wordt gedaan, ziet Grace zich genoodzaakt zijn team op te splitsen. Laatste aflevering in de reeks.

Tropenjaren S02 (zondag 17/11 NPO 3) Rosa en Jelle gaan een weekendje weg. Jelle's ouders zouden ook meegaan om op Stella te passen, maar zijn vader wordt ziek. Buurvrouw Mira biedt aan om mee te gaan en neemt haar gezin mee. Een incident in het hotel leidt tot wat jaloezie.

Startende series na het weekend...

De Toeslagenaffaire (donderdag 21/11 NPO 1) Door feiten geïnspireerde dramaserie over een volhardende advocaat, een klokkenluider en twee journalisten die samen met gedupeerde ouders de misstanden bij de Belastingdienst aan het licht willen brengen. Bekijk de trailer.

Midsomer Murders S24 (donderdag 21/11 NPO Plus) Britse misdaadserie over detectives John Barnaby (Neil Dudgeon) en Jamie Winter (Nick Hendrix). In de première leidt onenigheid over een erfenis tot een heftig familiegeschil en uiteindelijk zelfs tot moord. Lees de recensie.

Nog lopende series na het weekend...

Oogappels S06 (woensdag 20/11 NPO 1) De as van Lodewijk wordt uitgestrooid. Pip is nog altijd van slag, maar Fabie krijgt haar vinger er niet achter wat er met haar aan de hand is. Merel krijgt in het ziekenhuis onverwacht bezoek. Tim en Dina weten niet wat ze met Max aan moeten.