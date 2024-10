La Brea: derde seizoen start in november op televisie bij Viaplay TV

Het derde seizoen van La Brea gaat volgende maand van start op de Nederlandse televisie: vanaf 20 november zie je elke woensdag een dubbele aflevering bij Viaplay TV. De met onder meer Terra Nova vergeleken scifi-serie draait om een gigantisch zinkgat dat opduikt in Los Angeles en alle mensen, voertuigen en gebouwen die erin verdwijnen naar de oertijd transporteert. Eve Harris (Natalie Zea uit Justified) is één van de slachtoffers die met haar familie in de prehistorie belandt. Aan de start van het derde seizoen moeten de overlevenden na een dinosaurus-aanval op zoek naar een nieuw thuis. Gavin (Eoin Macken) krijgt een aanwijzing met betrekking tot wat er met Eve is gebeurd, maar wanneer hij op onderzoek uitgaat heeft dat tragische gevolgen. La Brea werd bedacht en ontwikkeld door David Appelbaum (The Mentalist, NCIS: New Orleans). Het derde seizoen is het laatste seizoen en is met zes afleveringen tevens het kortste seizoen.