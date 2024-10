The Equalizer: vierde seizoen start in november bij Star Channel

Queen Latifah is binnenkort op televisie te zien in het vierde seizoen van The Equalizer: de vierde reeks gaat woensdag 20 november in première bij Star Channel. Latifah geeft in de serie gestalte aan Robyn McCall, een ex-CIA-agente die nu op eigen houtje mensen helpt die in de problemen zitten. Ze vindt uiteindelijk een bondgenoot in rechercheur Marcus Dante (Tory Kittles). In het vierde seizoen worden McCall en haar team geconfronteerd met persoonlijke en professionele uitdagingen, waaronder de ontvoering van Mel, een dreiging vanuit haar eigen CIA-verleden en Dante's nieuwe baan in Los Angeles. Ondertussen ontstaan er spanningen in de familie wanneer geheimen aan het licht komen en Aunt Vi's relaties op de proef worden gesteld. The Equalizer is een reboot van de gelijknamige serie uit de jaren tachtig, die ook als inspiratie diende voor drie films met Denzel Washington. In Amerika ging onlangs het vijfde seizoen van start op tv.