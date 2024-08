De Toeslagenaffaire: datum en trailer voor dramaserie van de NPO

Het driedelige drama De Toeslagenaffaire is vanaf donderdag 21 november wekelijks te zien op NPO 1 en NPO Start. Verder zijn alle afleveringen vanaf die dag ook te streamen via NPO Plus. De serie draait om Kysia, Rayan en hun twee jonge kinderen, die hun levens in een nachtmerrie zien veranderen nadat er een brief van de Belastingdienst op de mat valt. Een volhardende advocaat, een klokkenluider en twee journalisten proberen samen met gedupeerde ouders de misstanden aan het licht te brengen. De cast bestaat uit onder meer Genelva Lo-Kioeng-Shioe-Mourik, Iliass Ojja, Chiem Vreeken en Marit Meijeren. De scripts komen van Alma Popeyus en Hein Schütz (Offers, De Enclave) en Joram Lürsen (Dag & Nacht) tekende voor de regie. Tijdens de ontwikkeling van De Toeslagenaffaire werd door de makers gesproken met mensen die bij de echte affaire betrokken waren, hoewel de serie een gedramatiseerde interpretatie van de werkelijkheid is.