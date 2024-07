Landman: nieuwe serie van Yellowstone-maker gaat in november van start

De nieuwe dramaserie Landman van Yellowstone-bedenker Taylor Sheridan is vanaf woensdag 20 november te zien bij SkyShowtime: er wordt op die dag dan afgetrapt met de eerste twee (van de tien) afleveringen en vervolgens verschijnt er elke week een nieuwe. De hoofdrol in de serie is voor Billy Bob Thornton (Goliath) en verder zijn onder anderen Ali Larter (Heroes), Demi Moore (A Few Good Men) en Jon Hamm (Fargo) te zien. Landman speelt zich af in het westen van Texas en draait om olieboorders en losgeslagen miljardairs die een industrie voeden die zo groot is dat deze ons klimaat, onze economie en onze geopolitieke verhoudingen verandert. Thornton geeft gestalte aan Tommy Norris, die als crisismanager werkzaam is bij een grote oliemaatschappij. Landman werd gebaseerd op de podcast Boomtown van Christian Wallace. De serie is de volgende toevoeging van Sheridan aan de catalogus van SkyShowtime, waar hij naast Yellowstone (en diens spin-off's) ook nog betrokken is bij Mayor of Kingstown, Tulsa King, Lioness en Lawmen.