A Man on the Inside: datum en trailer voor Netflix-serie met Ted Danson

Ted Danson speelt de hoofdrol in de nieuwe Netflix-serie A Man on the Inside, die vanaf donderdag 21 november bij de streamingdienst te zien is. De Cheers-acteur herenigde voor de komedie met Mike Schur (The Office, Parks and Recreation), die ook met hem werkte aan The Good Place. A Man on the Inside volgt de gepensioneerde Charles (Danson), die reageert op een advertentie van een privédetective en vervolgens zijn mol wordt in een geheim onderzoek binnen een tehuis in San Francisco. Bijrollen zijn er voor Mary Elizabeth Ellis (It’s Always Sunny in Philadelphia), Stephanie Beatriz (die met Schur werkte aan Brooklyn Nine-Nine) en Lilah Richcreek Estrada (Chicago Med). A Man on the Inside is geïnspireerd op een waargebeurd verhaal over een 83-jarige man uit Chili, waar ook de docu The Mole Agent over werd gemaakt. De serie bestaat uit acht afleveringen.