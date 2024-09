Midsomer Murders S24E01: geraffineerd moordmysterie

© BBC

De hoofdrol is in prikkelende openingsaflevering weggelegd voor niemand minder dan Peter Serafinowicz, die een getormenteerde kunstenaar speelt.

Van Henry Cavill tot Olivia Colman: beroemde Britse acteurs schuwen een rol in Midsomer Murders geenszins. Dat is geen verrassing: de serie is een instituut, bestierd door getalenteerde schrijvers die de kijker op geraffineerde wijze elk jaar weer vier afleveringen van negentig minuten voorschotelen. In de eerste aflevering van het 24e deel speelt Peter Serafinowicz (The Tick) de hoofdrol. De acteur en komiek vertolkt Lucian Shirewell, een getormenteerde kunstenaar die het landgoed van zijn familie erft als zijn vader overlijdt.

Shirewell heeft al jaren geen contact meer met z’n familie. Als het testament van zijn vader wordt geopenbaard blijken zijn familieleden not amused. Maar zo gaat dat in de Britse aristocratie: de oudste zoon krijgt álles. Dat is onder meer vervelend voor Shirewells zus Ursula (Sarah Woodward), die op het landgoed woont. Tot overmaat van ramp wil de erfgenaam de hele bups omtoveren tot een walhalla voor kunstenaars. Hij wil zijn eigen beelden tentoonstellen, andere kunstenaars atelierruimte gunnen en een grote studio inrichten.

Shirewell geeft niet zoveel om zijn aristocratische status. Maar er zijn familieleden met andere ideeën. En als de eerste moord plaatsvindt, mag de kijker beslissen wie de dader is: Serafinowicz’ personage, óf zijn vijanden; de rest van de familie. Die ontwikkeling zien we zoals gewoonlijk door de ogen van rechercheur John Barnaby (Neil Dudgeon) en zijn secondant Jamie Winter (Nick Hendrix). Hoewel die twee niet per se prominent op de voorgrond treden. Deze personages zijn zo geschreven dat ze fungeren als een exponent van de kijker.

In tegenstelling tot de potentiële daders, die kleurrijk en grillig zijn. Dat levert prikkelende televisie op. De formule die Midsumer Murders volgt is onverminderd sterk.