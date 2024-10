Adoration: trailer voor Italiaanse mysterie-serie van Netflix

De serie over de impact van een vermiste tiener is afkomstig van twee van de makers van het Italiaanse misdaaddrama Don't Leave Me.

Vanaf woensdag 20 november kun je bij Netflix kijken naar de nieuwe Italiaanse mystery-serie Adoration (of: Adorazione). Het drama speelt zich af tijdens een hete zomer aan de kust van Agro Pontino, als de verdwijning van de 16-jarige Elena (Alice Lupparelli) een grote schaduw werpt over de lokale gemeenschap. De immer rebelse Elena was altijd al iemand die uit Agro Pontino wilde ontsnappen, en dus is er geen vermoeden van kwade opzet. Maar iedereen die met haar bevriend was lijkt iets te verbergen en zou zomaar iets met haar verdwijning te maken kunnen hebben. Tussen alle onthullingen en verdachtmakingen door moet uiteindelijk iedereen de waarheid onder ogen komen. Adoration is een tv-bewerking van het boek van Alice Urciuolo (Jumping from High Places, de Italiaanse remake van SKAM) en werd geschreven door onder meer Giovanni Galassi en Tomasso Matano, die eerder werkten aan de misdaadserie Don't Leave Me.