SEAL Team: zevende seizoen gaat in november van start bij Veronica

Het zevende en tevens laatste seizoen van SEAL Team gaat later dit jaar op televisie in première bij Veronica: vanaf 17 november zie je elke zondag een dubbele aflevering. SEAL Team volgt een elite eenheid van de Amerikaanse Navy SEALs genaamd BRAVO Team, die onder leiding staat van officier Jason Hayes (David Boreanaz uit Bones). In de première van het slotseizoen wordt het team na kritiek op de leiding naar Zweden gestuurd voor een weinig importante missie, maar niet veel later raken ze daar betrokken bij een terroristische aanslag. Neil Brown Jr. (The Walking Dead), A.J. Buckley (CSI: New York), Toni Trucks (Hostages) en Raffi Barsoumian zijn ook weer te zien, terwijl voor het zevende seizoen tevens Beau Knapp (Seven Seconds) en Dylan Walsh (Nip/Tuck) aan de cast werden toegevoegd. Het slotseizoen, dat momenteel wekelijks te zien is op de Amerikaanse televisie, bestaat uit in totaal tien afleveringen.