Kijktips voor het weekend: Signora Volpe, His Three Daughters, Wisting en meer

© Acorn TV / BBC

Daarnaast gaat vandaag de misdaadserie The Penguin met Colin Farrell, een spin-off van de film The Batman uit 2022, van start bij HBO Max.

His Three Daughters (vrijdag 20/09 Netflix) Dramafilm over drie van elkaar vervreemde zussen (Carrie Coon, Natasha Lyonne en Elizabeth Olsen) die herenigen om voor hun zieke vader te zorgen. Kreeg al veel lof op het filmfestival van Toronto. Bekijk de trailer.

The Resident (vrijdag 20/09 Netflix) Ziekenhuisdrama waarin de eigenzinnige arts Conrad Hawkins (Matt Czuchry) een co-assistent (Manish Dayal) onder zijn hoede neemt. Revenge-actrice Emily VanCamp is te zien als verpleegster Nicolette Nevin. Lees hier meer.

Blood Legacy (vrijdag 20/09 Netflix) Zuid-Afrikaanse dramaserie over een vrouw die na jaren van vervreemding weer terugkeert naar haar ouderlijk huis. Daar probeert ze te vechten voor het zakenimperium van haar familie, dat dreigt te bezwijken onder alle corruptie.

Klass 95: The Power of Beauty (vrijdag 20/09 Netflix) Romantische dramaserie afkomstig uit Colombia, over een ambitieuze jonge vrouw die een modellenbureau opricht waarmee ze levens wil veranderen. Maar voor macht en liefde moet je sterk in je schoenen staan.

The Penguin (vrijdag 20/09 HBO Max) Spin-off-serie die dient als vervolg op de film The Batman uit 2022. Het misdaaddrama volgt Oswald Cobblepot (Colin Farrell), ook bekend als The Penguin, terwijl hij de criminele ladder in Gotham City beklimt. Bekijk de trailer.

Courtois: The Return of the Number 1 (vrijdag 20/09 Amazon Prime Video) Docu over de Belgische doelman Thibaut Courtois, die uitkomt voor Real Madrid. We zien hoe hij na een operatie op zijn oude niveau probeert te komen en daarbij hulp krijgt van familie.

Signora Volpe S02 (vrijdag 20/09 BBC First) Britse misdaadserie waarin Emilia Fox (Silent Witness) gestalte geeft aan een Britse ex-spion die is neergestreken in Italië, waar ze de lokale gemeenschap en het politiekorps helpt met het oplossen van misdaden. Bekijk de trailer.

The Great Indian Kapil Show S02 (zaterdag 21/09 Netflix) Komische show uit India die wordt gepresenteerd door komiek Kapil Sharma. Samen met de vaste castleden maakt hij een programma dat bestaat uit onder andere komische sketches en interviews met celebs.

Grantchester S08 (zaterdag 21/09 NPO 2) Historische misdaadserie over het partnerschap tussen agent Geordie Keating (Robson Green) en dominee Will Davenport (Tom Brittney). In de première wordt een talentvolle motorracer vermoord aangetroffen. Bekijk de trailer.

Wisting S03 (zaterdag 21/09 NPO 3) Noorse misdaadserie met Sven Nordin als rechercheur William Wisting. Aan de start van het derde seizoen onderzoekt hij de verdwijning van een zesjarig jongetje, waarbij de familie hem niet alles lijkt te vertellen. Bekijk de trailer.

Pulp Fiction (zondag 22/09 Netflix) Invloedrijke misdaadfilm waarvoor Quentin Tarantino een aantal genre-verhalen in een nieuw jasje stook, om ze door middel van een non-lineaire vertelling in elkaar over te laten lopen en ook onverwachte zijpaden in te laten slaan.

Hitman: Agent 47 (maandag 23/09 Netflix) Actiefilm uit 2015 gebaseerd op de videogame over een genetisch gemodificeerde huurmoordenaar die werkt voor een geheime organisatie. Hij wordt gespeeld door Rupert Friend, bekend van onder meer zijn rol in Homeland.

Sister Boniface Mysteries S03 (maandag 23/09 BBC First) Spin-off van Father Brown, over een non (Lorna Watson) met talent voor detectivewerk. Ze onderzoekt onder meer de dood van een organist en een ontvoering tijdens een scifi-conventie. Lees hier meer.

Murdoch Mysteries S09 (maandag 23/09 BBC First) Misdaadserie die zich afspeelt aan het einde van de 19e eeuw. De briljante detective William Murdoch (Yannick Bisson) gebruikt de allernieuwste forensische technieken om misdrijven te onderzoeken. Lees hier meer.

Frasier S02 (maandag 23/09 SkyShowtime) Vervolg op de komische serie Frasier (1993-2004) waarin Frasier Crane (Kelsey Grammer) terugkeert naar Boston om nieuwe uitdagingen aan te gaan. Greer Grammer (dochter van Kelsey) speelt Roz' dochter. Lees hier meer.

Ellen DeGeneres: For Your Approval (dinsdag 24/09 Netflix) De naar eigen zeggen laatste stand-up-special van Ellen DeGeneres, die onder meer vertelt over haar leven na het einde van haar talkshow en de beschuldigingen van het creëren van een ‘toxische werkomgeving’.

Divorce (woensdag 25/09 Netflix) Komische dramafilm uit Polen over twee ex-echtgenoten die twintig jaar later samenkomen om de nietigverklaring van hun huwelijk te bekrachtigen. Ze blijken daarbij echter te zijn overgeleverd aan de grillen en de genade van de kerk.

Mr. McMahon (woensdag 25/09 Netflix) Documentaire over het leven en de carrière van Vince McMahon, onder wiens leiding de World Wrestling Entertainment groot werd. Alle successen en de hoge kijkcijfers werden echter vergezeld door de nodige controverse.

Jailbreak: Love on the Run (woensdag 25/09 Netflix) Documentaire over een door al haar collega’s gerespecteerde gevangenenbewaarder, die een zeer gewelddadige veroordeelde hielp ontsnappen. De film schijnt een licht op de onwaarschijnlijke romance tussen de twee.

Los Reyes de Oriente (woensdag 25/09 Netflix) Romantische dramaserie uit Mexico, over drie hechte vrienden die samen de scepter zwaaien over een bruisende barrio in Mexico-Stad. Door een tragische gebeurtenis komen twee van hen lijnrecht tegenover elkaar te staan.

Nobody Wants This (donderdag 26/09 Netflix) Romantische komedieserie waarin Kristen Bell te zien is als de agnostische Joanne. Op een feestje ontmoet ze de rabbijn Noah (Adam Brody) en bloeit er een onwaarschijnlijke romance op tussen de twee. Bekijk de trailer.

Finding Ola S02 (donderdag 26/09 Netflix) Familiedrama uit Egypte waarin een vrouw na haar echtscheiding begint aan een reis vol zelfontdekking, terwijl ze kampt met vrij beperkte financiële middelen en een zo goed mogelijke moeder wil zijn voor haar twee kinderen.

Everything Calls for Salvation S02 (donderdag 26/09 Netflix) Italiaanse dramaserie over een man die onvrijwillig wordt opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis en daar met hulp van zijn medepatiënten weer opnieuw leert te leven en uiteindelijk ook verliefd wordt.

A True Gentleman (donderdag 26/09 Netflix) Erotische dramafilm uit Turkije, met in de hoofdrol Çagatay Ulusoy uit Terzi en Kubra. Hij speelt een charismatische mannelijke escort wiens hele leven op zijn kop komt te staan wanneer hij verleid wordt door een vrouw.

Bangkok Breaking: Heaven and Hell (donderdag 26/09 Netflix) Actiefilm uit Thailand die dient als vervolg op het in 2021 verschenen Bangkok Breaking. Een reddingswerker komt van alle kanten onder vuur te liggen wanneer hij een meisje in veiligheid moet brengen.

An Invisible Victim: The Eliza Samudio Case (donderdag 26/09 Netflix) Documentaire over de verdwijning van Eliza Samudio, die ooit bedreigd werd door een bekende keeper die een kind bij haar verwekte. Veertien jaar later wordt de zaak nogmaals onderzocht.

Estonia (donderdag 26/09 NPO Plus) Scandinavische dramaserie van de scenaristen van Sorjonen en The Helsinki Syndrome, over (de nasleep van) de scheepsramp met de veerboot MS Estonia in 1994, waarbij ruim 800 mensen om het leven kwamen. Bekijk de trailer.