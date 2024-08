Signora Volpe: tweede seizoen gaat in september van start op BBC First

Emilia Fox (Silent Witness) speelt een Britse ex-spion die is neergestreken in Italië, waar ze de lokale gemeenschap helpt met het oplossen van misdaden.

Het tweede seizoen van Signora Volpe gaat volgende maand ook van start op de Nederlandse televisie: vanaf vrijdag 20 september zie je elke week een nieuwe aflevering op BBC First. Emilia Fox (Silent Witness) geeft in de serie gestalte aan voormalig spion Sylvia Fox, die vertrok uit Engeland en zich heeft gevestigd in het Italiaanse Umbrië. Tot vreugde maar ook frustratie van Carabinieri-kapitein Riva (Giovanni Cirfiera) bemoeit ze zich echter volop met lokale misdaden, waarbij ze bereid is om veel meer risico te nemen dan de politie. In de tweede reeks onderzoekt ze de moord op een steunpilaar binnen de gemeenschap, gaat ze undercover in een grote villa aan het meer van Trasimeno, en krijgt ze te maken met de wraak van een oude vijand. Signora Volpe werd ontwikkeld door Rachel Cuperman en Sally Griffiths, bekend van Midsomer Murders.