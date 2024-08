Nobody Wants This: trailer voor Netflix-serie met Kristen Bell en Adam Brody

Na The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window speelt Kristin Bell (Veronica Mars) weer een hoofdrol in een Netflix-serie. In Nobody Wants This is ze te zien naast Adam Brody, bekend van The O.C. en StartUp. De romantische komedie draait om de opvallende relatie tussen de agnostische Joanne (Bell) en rabbijn Noah (Brody). Ze ontmoeten elkaar op een feestje van een gemeenschappelijke vriend, waarna er tegen alle verwachtingen in een bijzondere band ontstaat. Het feit dat ze totaal verschillende perspectieven op het leven hebben vormt echter een obstakel, en ook haar zus Morgan (Justine Lupe uit Succession) en zijn broer Sasha (Timothy Simons uit Veep) hebben het nodige commentaar op hun relatie. De serie werd bedacht door Erin Foster (The New Normal), die zich als agnostische vrouw die trouwde met een joodse man liet inspireren door haar eigen leven. Het eerste seizoen bestaat uit tien afleveringen.