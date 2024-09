Mocro Maffia S06E01: iedereen lijkt wanhopig op zoek naar een uitweg

We zijn inmiddels beland in de laatste akte van het epische verhaal over de drugscriminaliteit in Amsterdam. Het imperium van Paus is snel uit elkaar aan het vallen. Eigenlijk staat elk hoofdpersonage dat nog leeft op een kruispunt in zijn of haar leven: ga ik een poging doen om uit het wereldje te stappen, of ga ik nog één laatste slag slaan? Iedereen heeft zijn of haar eigen motieven. Samira is vooral verteerd door haat en wil de dood van haar broer wreken: zoals we zagen aan het slot van prequelfilm Taxi is haar enige target om Colombiaanse drugsmoeder Tia te gronde te richten. Maar haar rechterhand Tonnano (Khalid Alterch) heeft zijn bedenkingen. Ondertussen probeert de geëxcommuniceerde Tatta (Robert de Hoog) zich uit alle macht in zijn eentje te bewijzen, terwijl Adil (Walid Benmbarek) in de gevangenis ten onder dreigt te gaan aan zijn PTSS.