The Resident: ziekenhuisserie verschijnt in september op Netflix

Afgelopen dinsdag ging The Resident op televisie van start bij Net5, nadat de show eerder al te zien was op Fox/Star, maar de serie is inmiddels tevens aangekondigd door Netflix: de website Filmvandaag.nl schrijft dat het ziekenhuisdrama op vrijdag 20 september wordt toegevoegd, al is nog niet bekend om hoeveel seizoenen het gaat. The Resident speelt zich af in een ziekenhuis in Atlanta en draait onder meer om de eigenzinnige dokter Conrad Hawkins (Matt Czuchry), die de jonge co-assistent Devon Pravesh (Manish Dayal) onder zijn hoede neemt. Revenge-actrice Emily VanCamp is te zien als verpleegster Nicolette Nevin. The Resident, dat tevens beschikbaar is op Disney+, was gedurende zes seizoenen goed voor ruim honderd afleveringen. Het is niet de enige ziekenhuisserie die binnenkort naar Netflix komt: komende vrijdag is het eerst de beurt aan het Spaanse drama Respira (eveneens bekend als Breathless).