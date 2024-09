Wisting: derde seizoen van Noorse misdaadserie komt naar de NPO

Het derde seizoen van de Noorse misdaadserie Wisting gaat deze maand van start bij de NPO: het seizoen is vanaf zaterdag 21 september te zien op NPO 3 en NPO Start. Ook is de volledige reeks (acht afleveringen) vanaf donderdag 19 september al te streamen via NPO Plus. Technisch gezien gaat het overigens om het vierde seizoen, omdat de twee voorgaande seizoenen op televisie als één seizoen werden uitgezonden. Wisting is een tv-bewerking van de boeken van Jørn Lier Horst en volgt de door Sven Nordin gespeelde agent William Wisting. In het derde seizoen onderzoekt hij de verdwijning van een zesjarige jongen, die verdween uit het hotel van zijn familie terwijl één van de medewerkers dood werd aangetroffen. Wisting denkt dat de jongen is ontvoerd en krijgt al snel het vermoeden dat zijn familie belangrijke informatie achterhoudt. Thea Green Lundberg en Mads Ousdal hebben bijrollen. Momenteel is er ook een vierde seizoen van Wisting in de maak.