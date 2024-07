The Penguin: HBO Max onthult trailer voor spin-off-serie van The Batman

Colin Farrel (Sugar) keert dit jaar terug als The Penguin, het personage dat hij eerder speelde in The Batman, in een nieuwe miniserie van HBO Max. The Penguin gaat donderdag 19 september in première in Amerika en is in Nederland vermoedelijk vanaf vrijdag 20 september wekelijks te zien op HBO Max. De achtdelige reeks speelt zich af na de gebeurtenissen in de film en volgt Oswald Cobblepot, beter bekend als The Penguin, terwijl hij de criminele ladder in Gotham City beklimt. Hij krijgt daarbij concurrentie van de weer uit Arkham Asylum vrijgelaten Sofia Falcone (Cristin Milioti uit Palm Springs), de dochter van de overleden misdaadbaas Carmine Falcone (John Turturro). Verder zijn er bijrollen voor onder meer Michael Kelly, Clancy Brown en Theo Rossi. De serie werd ontwikkeld door Lauren LeFranc (Chuck, Impulse). Matt Reeves, de regisseur van The Batman, is een van de producenten.