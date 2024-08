Murdoch Mysteries: negende seizoen start in september op BBC First

Het negende seizoen van Murdoch Mysteries is vanaf 23 september te zien op BBC First. Elke maandag tot en met vrijdag wordt er een nieuwe aflevering uitgezonden. Murdoch Mysteries is een Canadese misdaadserie die zich afspeelt aan het einde van de 19e eeuw en volgt detective William Murdoch (Yannick Bisson). De speurder gebruikt in zijn werk de nieuwste forensische technieken - zoals vingerafdrukken en sporenonderzoek - om moordzaken op te lossen. In het negende seizoen onderzoekt hij onder meer een geheim ruimteprogramma en duikt hij samen met een jeugdvriend in een dertig jaar oude moordzaak. In het nieuwe seizoen duiken tevens weer een aantal historische figuren op: zo moet Murdoch in de tweede aflevering de schrijver Mark Twain beschermen, nadat deze tijdens een openbare toespraak voor ophef zorgt. Twain wordt gespeeld door de Canadese acteur William Shatner (Star Trek, Boston Legal).