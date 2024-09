Overzicht: nieuwe series en films bij de NPO met Grantchester

Grantchester S08 (zaterdag 21/09 NPO 2) Historische misdaadserie over het partnerschap tussen agent Geordie Keating (Robson Green) en dominee Will Davenport (Tom Brittney). In de première wordt een talentvolle motorracer vermoord aangetroffen. Bekijk de trailer .

Better (vrijdag 20/09 NPO 2) Lou probeert aan de verdenkingen van Sandy te ontkomen en haar normale leven weer op te pakken, maar dat blijkt zwaar. Lord Roy probeert de macht over te nemen binnen de bende van Col, die aardig de weg kwijt lijkt te zijn. Laatste aflevering.

Estonia (donderdag 26/09 NPO Plus) Scandinavische dramaserie van de scenaristen van Sorjonen en The Helsinki Syndrome, over (de nasleep van) de scheepsramp met de veerboot MS Estonia in 1994, waarbij toen ruim 800 mensen om het leven kwamen. Bekijk de trailer.