Frasier: tweede seizoen van doorstart komt naar SkyShowtime

Kelsey Grammer keerde vorig jaar terug als Frasier Crane in een doorstart van de sitcom Frasier. Het eerste seizoen is nu te streamen bij SkyShowtime, waar ook het tweede seizoen in première gaat: de eerste twee episodes van de nieuwe reeks zijn vanaf maandag 23 september te zien en worden gevolgd door wekelijkse afleveringen. In de doorstart is Frasier teruggekeerd naar Boston, waar hij de relatie met zijn zoon Freddy (Jack Cutmore-Scott) probeert te verbeteren. Peri Gilpin heeft in het tweede seizoen weer een gastrol als Roz, terwijl Greer Grammer (dochter van Kelsey) haar debuut maakt als Roz' dochter Alice. Uit de originele serie keren verder ook Dan Butler (als Bob 'Bulldog' Briscoe) en Edward Hibbert (als Gil Chesterton) terug in gastrollen. Andere acteurs die op zullen duiken in het tweede seizoen zijn Amy Sedaris (BoJack Horseman) en Yvette Nicole Brown (Community). Of de serie ook nog een derde seizoen krijgt is nog niet bekend.