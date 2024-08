Sister Boniface Mysteries: derde seizoen start in september bij BBC First

Het luchtige misdaaddrama Sister Boniface Mysteries wordt hervat op BBC First: het derde seizoen is vanaf maandag 23 september bij de zender te zien. Lora Watson geeft weer gestalte aan de op een Vespa rijdende non met een talent voor het oplossen van misdaden. De derde reeks opent met de kerstspecial van vorig jaar, waarin Sister Boniface en inspecteur Gillespie (Max Brown) tijdens een sneeuwstorm vast komen te zitten in een trein. Al snel wordt er een kostbaar juweel gestolen en duikt er tevens een lijk op. Later in het seizoen krijgt Sister Boniface nog te maken met de moord op een beroemde organist, een ontvoering tijdens de eerste scifi-conventie van Great Slaughter, en de dood van de nieuwe ‘Agent Best’ tijdens een screentest. Het derde seizoen heeft gastrollen voor onder anderen Rupert Vansittart (Game of Thrones), Siobhan Redmond (Queens of Mystery) en Timothy West (Last Tango in Halifax) en bevat negen afleveringen (inclusief de special).