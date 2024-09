His Three Daughters: onvervalst acteursdrama Netflix , Film , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 70 keer bekeken • bewaren

© Netflix

Drie vrouwen (rollen van Carrie Coon, Natasha Lyonne en Elizabeth Olsen) nemen afscheid van hun uitbehandelde vader in compact New Yorks drama.

Drie zussen hebben zich in een New Yorks appartement verzameld om afscheid te nemen van hun vader. Tijdens de laatste levensdagen van Vincent (Jay O. Sanders) houden Katie (Carrie Coon), Rachel (Natasha Lyonne) en Christina (Elizabeth Olsen) om de beurt de wacht bij hun ouder. Ook zijn er twee verpleegkundigen die de vrouwen elke ochtend een paar uur ontlasten.

De nieuwste film van Azazel Jacobs (French Exit, 2020) is een drama dat zich bijna volledig afspeelt binnen de muren van Vincents flat. Daar zitten Katie, Rachel en Christina dicht op elkaars lippen. Dat levert meteen onenigheid op. Katie vindt Rachel, die bij Vincent in huis is gaan wonen, een slons. Ze ergert zich daarnaast aan het voortdurende geblow van haar zusje. Coons personage komt daarentegen al vanaf de eerste speelminuten over als een gefrustreerde gezinsvrouw (Katie heeft moeilijke telefoongesprekken met haar tienerdochter), die haar ergernissen botviert op haar omgeving.

© Netflix

Christina zit tussen haar zussen in. Ze oogt gelukkig maar heeft ook haar problemen. Ze wil vooral waardig afscheid nemen van Vincent, in harmonie met haar zussen. Zo’n premisse van een compact familiedrama valt of staat logischerwijs bij de cast en de drie actrices laten tijdens de voortdurende sparsessies hun veelzijdigheid zien. Coons Katie oogt misschien wel het meest realistisch; ze is doordrongen van het feit dat het leven niet altijd over rozen gaat. Het acteerwerk van Lyonne en Olsen oogt bij vlagen cartoonesk. Sowieso liggen de tegenstellingen er dik bovenop – alsof Jacobs zich dat verplicht heeft tijdens het schrijven van het scenario.

© Netflix

Het is in die zin soms moeilijk om de acteurs, die in sommige scènes 'larger than life' spelen, te zien als de personages die ze vertolken. Maar halverwege de film slaagt Jacobs daar alsnog in. In een film die het in het theater misschien ook goed zou doen.