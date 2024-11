Kijktips voor het weekend: Lioness, Paris Has Fallen, The Darkness en meer Kijktip , Serie , Film , Documentaire • Gisteren • leestijd 6 minuten • bewaren

Verder starten dit weekend nieuwe seizoenen van Grace en Tropenjaren bij de NPO, terwijl The Madame Blanc Mysteries op dinsdag wordt hervat bij BBC First.

Let Go (vrijdag 01/11 Netflix) Zweedse dramafilm van Josephine Bornebusch (Welcome to Sweden), die tevens de hoofdrol speelt en het script schreef. Het verhaal volgt de uitgebluste moeder Stella, die nog één allerlaatste poging waagt om haar gezin bij elkaar te houden.

It’s Over: The Kiss That Changed Spanish Football (vrijdag 01/11 Netflix) Documentaire waarin de voetballers van het Spaanse vrouwenelftal samen terugblikken op hun overwinning op het wereldkampioenschap, die uiteindelijk werd overschaduwd door de beruchte kus.

Katie (vrijdag 01/11 Netflix) Documentairefilm over de Ierse bokskampioen Katie Taylor. Na een tien jaar durende zegereeks met talloze prijzen en goud op de Olympische Spelen, wil ze haar carrière, in een periode van persoonlijke tegenslagen, weer opnieuw opbouwen.

Sting (vrijdag 01/11 Netflix) Horrorfilm uit 2024, waarin de jonge Charlotte een vreemd spinnetje vindt en besluit deze te houden als een huisdier. Er ontstaan complicaties wanneer het beest bovennatuurlijk groot begint te worden en tevens zin krijgt in menselijk vlees.

Evil Dead (vrijdag 01/11 Netflix) Horrorfilm uit 2015 van Fede Alvarez (Alien: Romulus), gebaseerd op de film van Sam Raimi. Vijf vrienden (met Jane Levy) stuiten op een blokhut in de bossen en brengen er een oud kwaad weer terug als ze lezen in het ‘book of the dead’.

The Shallows (vrijdag 01/11 Netflix) Horrorfilm uit 2016 met Blake Lively uit Gossip Girl. Ze speelt een surfer die wordt aangevallen door een witte haai, maar zichzelf uiteindelijk een paar honderd meter voor de kust in veiligheid kan brengen, waarna ze moet overleven.

Robin Hood: Prince of Thieves (vrijdag 01/11 Netflix) Avonturenfilm uit 1991, met Kevin Costner (Yellowstone) als de vrijbuiter Robin Hood, die steelt van de rijken en geeft aan de armen. Alan Rickman (Harry Potter) mocht zich uitleven als de Sheriff van Nottingham.

Sleepless in Seattle (vrijdag 01/11 Netflix) Romantische komediefilm uit 1993, met Tom Hanks en Meg Ryan. Hanks speelt een weduwnaar die na aandringen van zijn zoontje een emotioneel betoog houdt op de radio, dat veel indruk maakt op een journaliste (Ryan).

Goosebumps (vrijdag 01/11 Netflix) Voor jongeren bedoelde horrorfilm uit 2015, waarin Jack Black gestalte geeft aan auteur R.L. Stine, wiens monsterlijke creaties uit zijn boeken tot leven komen. Het vervolg, waarin Black maar heel even te zien is, verschijnt eveneens.

The Darkness (vrijdag 01/11 SkyShowtime) Engelstalige misdaadserie die zich afspeelt in Scandinavië. Inspecteur Hulda Hermannsdóttir (Lena Olin) onderzoekt een zeer schokkende moordzaak, terwijl ze de dood van haar dochter probeert te verwerken. Bekijk de trailer.

Lioness S02 (vrijdag 01/11 SkyShowtime) Spionagethriller van de bedenker van onder meer Yellowstone, waarin CIA-agente Joe (Zoe Saldana) en haar leidinggevende (Nicole Kidman) vrouwen rekruteren die ze inzetten voor gevaarlijke undercovermissies. Bekijk de trailer.

Music by John Williams (vrijdag 01/11 Disney+) Documentaire over filmcomponist John Williams, vooral bekend van zijn samenwerkingen met George Lucas en Steven Spielberg: hij maakte de muziek voor onder andere de Star Wars-films, Jaws en alle Indiana Jones-films.

Crime (vrijdag 01/11 CANAL+) Britse misdaadserie van Irvine Welsh (Trainspotting), met Dougray Scott als de geplaagde rechercheur Ray Lennox, die misdrijven onderzoekt in het Schotse Edinburgh. De eerste twee seizoenen verschijnen bij CANAL+. Lees hier meer.

Garfield (zaterdag 02/11 Netflix) Komische animatiefilm uit 2024, gebaseerd op de strips van Jim Davis. De luie kat Garfield (Chris Pratt) wordt herenigd met zijn verloren gewaande vader Vic (Samuel L. Jackson) en raakt vrij snel betrokken bij diens zwendelpraktijken.

Grace S03 (zaterdag 02/11 NPO 2) Britse misdaadserie over een rechercheur (John Simm) die werkt in het kustplaatsje Brighton and Hove. In de première van seizoen drie ontstaan er complicaties tijdens het afscheidsfeest voor Alison Vosper (Rakie Ayola). Bekijk de trailer.

Paris Has Fallen (zaterdag 02/11 Videoland) Spin-off-serie van de drie Has Fallen-films, waarin Tewfik Jallab de hoofdrol heeft overgenomen van Gerard Butler. Hij is te zien als een veiligheidsagent die de Franse minister van Defensie moet beschermen. Bekijk de trailer.

The Brokenwood Mysteries S02 (zaterdag 02/11 BBC First) Misdaadserie uit Nieuw-Zeeland, waarin detective Mike Shepherd (Neill Rea) en zijn partner Kristin Sims (Fern Sutherland) samen misdrijven onderzoeken in het pittoreske Brokenwood. Lees hier meer.

Tropenjaren S02 (zondag 03/11 NPO 3) Komische serie waarin Rosa (Jelka van Houten) en Jelle (Henry van Loon) zorgen voor hun drie jaar oude dochtertje Stella. Rosa’s zuster Bregje (Johanna Hagen verving Eva Crutzen) is in verwachting van een tweeling. Bekijk de trailer.

Anchorman 2: The Legend Continues (dinsdag 05/11 Netflix) Komische film uit 2013, opnieuw gemaakt door Will Ferrell en Adam McKay. In het vervolg op Anchorman verlaat nieuwslezer Ron Burgundy (Ferrell) San Diego om zijn geluk te beproeven in New York.

Love Village S02 (dinsdag 05/11 Netflix) Japanse realityshow over verschillende singles van 35 jaar en ouder die verhuizen naar een rustig plekje op het platteland. Ze gaan op zoek naar liefde, in de hoop iemand te vinden met wie ze de rest van hun leven kunnen spenderen.

Back to Black (dinsdag 05/11 Netflix) Biografische dramafilm uit 2024 van regisseur Sam Taylor-Johnson (Nowhere Boy). Amy Winehouse (Marisa Abela) weet met haar muziek de top te bereiken, maar wordt ook geplaagd door persoonlijke demonen. Lees de recensie.

Evil S03 (dinsdag 05/11 Star Channel) Horrorserie van de makers van The Good Wife, waarin een psychologe (Katja Herbers) namens de kerk bovennatuurlijke fenomenen moet onderzoeken en dan mag oordelen of er sprake is van een hoax of niet. Lees hier meer.

The Madame Blanc Mysteries S03 (dinsdag 05/11 BBC First) Britse misdaadserie waarin Jean (Sally Lindsay) als amateur-detective mysteries onderzoekt in een pittoresk Frans dorp. Steve Edge is weer te zien als haar love interest en helpende hand Dom. Bekijk de trailer.

Love Is Blind: Argentina (woensdag 06/11 Netflix) Argentijnse remake van de realityshow waarin een sociaal experiment wordt ondernomen: verschillende single mannen en vrouwen die op zoek zijn naar liefde moeten zich eerst verloven voor ze elkaar daadwerkelijk zien.

Meet Me Next Christmas (woensdag 06/11 Netflix) Romantische kersfilm waarin Layla (Christina Milian) de man van haar dromen voor zich probeert te winnen. Daarvoor haast ze zich door New York, om kaartjes voor een populair oudejaarsconcert te bemachtigen.

Pedro Páramo (woensdag 06/11 Netflix) Mexicaanse dramafilm waarmee cinematograaf Rodrigo Prietro (Biutiful) zijn debuut maakt als regisseur. Een jongen gaat op zoek naar zijn vader (Manuel Garcia-Rulfo uit The Lincoln Lawyer) en is verbaasd over wat hij aantreft.

Outer Banks S04 (donderdag 07/11 Netflix) Avonturenserie over een groep jongeren (The Pogues) die verwikkeld raken in de jacht op een goudschat. De vierde reeks verschijnt in twee delen: met de vijf afleveringen die op donderdag debuteren wordt het seizoen afgesloten.

Born for the Spotlight (donderdag 07/11 Netflix) Dramaserie over de relatie tussen Chou Fan en Hsueh Ya-chih. Ooit waren ze erg goede vriendinnen als actrices in Taiwan, maar ze dreven uit elkaar toen Hsueh koos voor een carrière als een manager achter de schermen.

10 Days of a Curious Man (donderdag 07/11 Netflix) Turkse mysterie-film uit de 10 Days-reeks, waarin een uitgebluste schrijver verwikkeld raakt in gevaarlijke situaties, nadat hij in Istanbul op zoek gaat naar een vermiste vrouw – en een onderwerp om over te schrijven.

Belgravia: The Next Chapter (donderdag 07/11 NPO Plus) Kostuumdrama dat dient als een vervolg op Belgravia. Het verhaal pakt de draad op in 1871 en volgt de relatie tussen Lord Frederick Trenchard (Ben Wainwright) en Clara Dunn (Harriet Slater). Bekijk de trailer.