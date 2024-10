Paris has Fallen: spin-off-serie van filmreeks komt in november naar Videoland

De nieuwe actieserie Paris has Fallen is vanaf zaterdag 2 november te bingen bij Videoland. Daarnaast zijn de eerste twee afleveringen van de reeks op zondag 10 november tevens op televisie te zien bij RTL 7. In Paris Has Fallen pleegt een groep terroristen onder leiding van Jacob Pearce (Sean Harris, eerder te zien als bad guy in de Mission: Impossible-films) een aanslag tijdens een evenement in Parijs, waarbij de Franse minister van Defensie het doelwit is. Veiligheidsagent Vincent Taleb (Tewfik Jallab) moet hem met hulp van een MI6-agente (Ritu Arya) zien te redden, maar het tweetal realiseert zich al snel dat het plan van de terroristen omvangrijker is dan gedacht en dat iemand binnen de veiligheidsdienst met hen samenwerkt. Paris has Fallen is afkomstig van scenarist Howard Overman (The One, War of the Worlds) en is een spin-off van de drie eerdere Has Fallen-bioscoopfilms, waarin agent Mike Banning (Gerard Butler) respectievelijk het Witte Huis, Londen en zichzelf moest zien te redden.