The Darkness S01E01: een weerbarstige, intrigerende hoofdpersoon

De duisternis uit de titel van deze Scandi noir slaat op de korte dagen in de IJslandse winter. In de winterdagen moeten de IJslanders het doen met zo’n vier uur aan zonlicht, voordat de donkerte weer om zich heen grijpt – en criminelen zich kunnen bemoeien met zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. Maar de duisternis slaat ook op de hoofdpersoon, rechercheur Hulda Hermannsdóttir: een doorgewinterde diender die net voor haar pensioen prompt een aantal persoonlijke tragedies doormaakt. Ze wordt gaandeweg omringd door duisternis, door misère. Maar het door Lena Olin gespeelde personage manifesteert zich ook al vanaf het begin als weerbarstig.

Rechercheur Hermannsdóttir zal er dan ook alles aan doen om er weer bovenop te komen. In de kern van de serie staat een eigenaardige moordzaak centraal die ook een beetje doet denken aan het eveneens op IJsland gefilmde laatste seizoen van True Detective : een toerist die een tour maakt over een gletsjer komt daar een bevroren stoffelijk overschot tegen. Hermanssdóttir wordt op de lugubere zaak gezet en komt er al snel achter dat het slachtoffer uit Rusland komt, en daar kritisch was op het bewind. Ook ontdekt ze dat de ogenschijnlijke moord voorkomen had kunnen worden.

Weken eerder deden haar collega’s niets met verdachte meldingen. Sowieso wordt de werkomgeving van Olins personage als nogal vrouwonvriendelijk neergezet, met in het bijzonder een collega die niet kan wachten tot Hermannsdóttir met pensioen gaat. Dat levert ook een boeiende dynamiek op, van de hoofdpersoon tegen de rest van de wereld. Regisseur Lasse Hallström (Chocolat, 2000), tevens Olins echtgenoot, tekende bij The Darkness voor de regie. De twee vormen een prettige tandem; Hallström weet precies waar Olin goed in is. Zoals in een scène waarin Hermannsdóttir een vrouw ondervraagt na een mysterieus auto-ongeluk.