Tropenjaren: tweede seizoen gaat in november van start bij de NPO

Henry van Loon (Random Shit) en Jelka van Houten (Jeuk) keren terug met een tweede seizoen van Tropenjaren: vanaf zondag 3 november is de nieuwe reeks wekelijks te zien op NPO 3 en op NPO Start. In het eerste seizoen kregen Rosa (Van Houten) en Jelle (Van Loon) te maken met de komst van dochter Stella en met de uitdagingen van het kersverse ouderschap. Nu Stella alweer drie jaar oud is, haalt het stelt alles uit de kast om hun werkende leven en combineren met een passievolle relatie. Zo heeft Rosa de woensdagavond bestempeld tot date night, maar op die dag is er ook voetbal en dat vindt Jelle toch echt belangrijker. Ondertussen is Rosa's zus Bregje (Johanna Hagen nam de rol over van Bodem-actrice Eva Crutzen) na haar one-night-stand met Steve (Eric van Sauers) in verwachting van een tweeling. Niet veel later ontmoet ze via Tinder een nieuwe liefde, die rijk en Italiaans blijkt te zijn. Rosa kijkt met veel cynisme naar hun relatie, maar Jelle ziet kansen. Op haar werk doet Rosa haar best om indruk te maken op haar baas.