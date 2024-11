Overzicht: nieuwe series en films bij de NPO met Grace en Tropenjaren

© Second Act Productions

Welke series en films zijn binnenkort te bekijken bij NPO? Een overzicht van de aangekondigde titels voor dit weekend en de komende week...

Startende series dit weekend...

Grace S03 (zaterdag 02/11 NPO 2) Britse misdaadserie over een rechercheur (John Simm) die werkt in het kustplaatsje Brighton and Hove. In de première van seizoen drie ontstaan er wat complicaties tijdens het afscheidsfeest voor Alison Vosper (Rakie Ayola). Bekijk de trailer.

Tropenjaren S02 (zondag 03/11 NPO 3) Komische serie waarin Rosa (Jelka van Houten) en Jelle (Henry van Loon) zorgen voor hun drie jaar oude dochter Stella. Rosa’s zuster Bregje (Johanna Hagen verving Eva Crutzen) is inmiddels in verwachting van een tweeling. Bekijk de trailer.

Nog lopende series dit weekend...

Estonia (vrijdag 01/11 NPO 2) Er wordt besloten het definitieve rapport over het ongeluk te publiceren. Overlevenden en nabestaanden willen gerechtigheid, en ook dat het wrak naar boven wordt gehaald. Er wordt een herdenking op zee georganiseerd. Finale van de serie.

Sophie Cross S02 (zaterdag 02/11 NPO 3) De auto van Marchand is uitgebrand teruggevonden. Hij had bagage bij. Bernard Tillie geeft zijn dochter op als vermist. Er wordt een lichaam in het kanaal gevonden. Sophie krijgt een lijst van Marchands cliënten en gaat bij iemand langs.

Aanstaande films...

Terug naar Oegstgeest (vrijdag 01/11 NPO 2) Dramafilm van regisseur Theo van Gogh, naar een boek van Jan Wolkers. Op het sterfbed van zijn vader denkt een man terug aan zijn vaak zware jeugd. Fedja van Huêt, toen nog Fedja Nijholt, maakte in deze film uit 1987 zijn acteerdebuut.

Goodbye Stranger (zaterdag 02/11 NPO 3) Tragikomische film waarin Paul (Martijn Lakemeier) voor zichzelf een perfect leven heeft opgebouwd. Tot zijn grote schik komt zijn droombaan bij een buitenlandse muziekstreamer echter mogelijk in gevaar. Ook Claire Bender heeft een rol.

Startende series na het weekend...

Belgravia: The Next Chapter (donderdag 07/11 NPO Plus) Kostuumdrama dat dient als een vervolg op Belgravia. Het verhaal pakt de draad op in 1871 en volgt de relatie tussen Lord Frederick Trenchard (Ben Wainwright) en Clara Dunn (Harriet Slater). Bekijk de trailer.

Nog lopende series na het weekend...

Zina S02 (dinsdag 05/11 NPO 3) Lamya wordt verscheurd door haar toewijding aan zowel haar vriendinnen als aan Achmed. Een uitgelekt geheim leidt tot chaos op de modeshow van Samira. Samira krijgt avances uit onverwachte hoek en Sofia krijgt een oncomfortabele realitycheck.

Everyone But Us S02 (dinsdag 05/11 NPO 3) Hilma's moeder en Ola's vader komen het nieuwe huis bekijken. Het moest een gezellige avond worden, maar ze zien allebei alleen maar wat er allemaal aan mankeert. Ook de relatie tussen Hilma en Ola lijdt onder hun gedeelde verdriet.

Oogappels S06 (woensdag 06/11 NPO 1) Max' cryptoverslaving wordt steeds problematischer, maar Dina en Tim krijgen geen vat op hem. Nina worstelt met geldproblemen. Marcel is na zijn terugkeer uit Suriname bij zijn ouders ingetrokken, die daar niet meteen op zitten te wachten.

De Ring (donderdag 07/11 NPO 1) Anna zit in de gevangenis en wordt verhoord door de politie. Lilly krijgt een onaangename waarheid te verwerken. Max is nu persona non grata bij de politie. Patrick is bang voor de ondergang van zijn bedrijf terwijl de voorjaarsmodeshow eraan komt.