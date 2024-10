Evil: derde seizoen van serie met Katja Herbers komt naar Star Channel

In de première is het team aanwezig bij een experiment van een stervende priester (Wallace Shawn) die het bestaan van de menselijke ziel probeert te bewijzen.

Star Channel heeft het derde seizoen van de serie Evil aangekondigd: vanaf 5 november zie je elke dinsdag een nieuwe aflevering. Evil is een psychologisch mysterie over de oorsprong van het kwaad en de scheidslijn tussen wetenschap en religie. Katja Herbers speelt de sceptische psycholoog Kristen Bouchard, die met een priester-in-opleiding (Mike Colter) en een technicus (Aasif Mandvi) door de kerk wordt ingeschakeld om veronderstelde wonderen, demonische bezettingen en onverklaarbaar ogende verschijnselen te onderzoeken en te beoordelen. In de première van het derde seizoen is het team aanwezig bij het experiment van een stervende priester (Wallace Shawn) die het bestaan van de ziel wil bewijzen. Het derde seizoen van Evil werd gevolgd door een tiendelig vierde seizoen, waarna de serie werd gecanceld. Toch kregen makers Robert en Michelle King (bekend van onder meer Elsbeth, dat momenteel te zien is op Net5) uiteindelijk nog vier extra afleveringen, om het verhaal helemaal mee af te sluiten.