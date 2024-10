The Madame Blanc Mysteries: derde seizoen start in november op BBC First

Het derde seizoen van The Madame Blanc Mysteries gaat volgende maand van start op BBC First: vanaf 5 november zie je elke dinsdag een nieuwe aflevering. De luchtige misdaadserie draait om de Britse weduwe en antiekdealer Jean White (Sally Lindsay), die in Zuid-Frankrijk werkzaam is als amateur-detective. Steve Edge keert terug als haar love interest en helpende hand Dom en verder zijn er rollen voor onder meer Robin Askwith en Sue Holderness (als het echtpaar Jeremy en Judith Lloyd James) en Alex Gaumond (als politiechef Caron). In het derde seizoen wordt onder meer een ongeluk tijdens het diepzeeduiken, een historisch duel en een ontvoering op een verjaardagsfeest onderzocht. Lindsay bedacht The Madame Blanc Mysteries samen met Sue Vincent, die ook als actrice in de serie te zien is. Eerder was Lindsay de medebedenker van de succesvolle Britse misdaadserie Scott & Bailey. Overigens werd vorige maand onthuld dat er ook al een vierde seizoen van The Madame Blanc Mysteries in de maak is.