The Brokenwood Mysteries: tweede seizoen start in november op BBC First

Onlangs ging The Brokenwood Mysteries van start op BBC First (afgelopen zaterdag was de eerste aflevering te zien) en inmiddels heeft de zender ook de televisiepremière van het tweede seizoen bevestigd, dat vanaf zaterdag 2 november te zien is. Het misdaaddrama draait om detective Mike Shepherd (Neill Rea), die is komen te werken bij de politie van het plaatsje Brokenwood in Nieuw-Zeeland, waar zijn collega detective Kristin Sims (Fern Sutherland) flink moet wennen aan zijn onorthodoxe manier van misdrijven oplossen. Sims werkt altijd volgens het boekje en probeert Mike te overtuigen van het belang van formele procedures, ook al lijkt haar strijd tevergeefs. In het tweede seizoen krijgt Mike en Kristin te maken met moorden die verband houden met het lokale rugbyteam, de theatergemeenschap, de visserij en Mike’s favoriete countrymuzikant Holly Collins. Het tweede seizoen van The Brokenwood Mysteries, dat eerder dit jaar voorzien werd van alweer een tiende seizoen, bestaat wederom uit vier afleveringen.