Grace: derde seizoen gaat in november van start bij de NPO

Er is ook al een vierde seizoen van de serie over de in Brighton werkzame detective Roy Grace (John Simm), met een vijfde seizoen momenteel in de maak.

Het derde seizoen van de Britse detectiveserie Grace gaat volgende maand van start op televisie: vanaf 2 november zie je elke week een nieuwe aflevering op NPO 2 en NPO Start. John Simm (Life on Mars) geeft in Grace gestalte aan de in Brighton werkzame detective Roy Grace, die zich op zijn werk stort terwijl hij geplaagd wordt door de verdwijning van zijn vrouw Sandy. Het derde seizoen bestaat uit drie afleveringen: in de première ontstaan er complicaties tijdens het afscheidsfeest van ACC Alison Vosper (Rakie Ayola), in de tweede aflevering leidt een verkeersongeluk tot een schokkende ontdekking, en in de derde episode werkt het team aan een zaak in de muziekwereld en een zaak op een varkensboerderij. Richie Campbell is opnieuw te zien als DS Glenn Branson en verder werd voor het derde seizoen ook Sam Hoare (Showtrial) aan de cast toegevoegd. Grace kreeg ook al een vierdelig vierde seizoen, met een vierdelig vijfde seizoen nu in de maak.