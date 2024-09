Lioness: tweede seizoen gaat in november van start bij SkyShowtime

Het tweede seizoen van Lioness gaat vrijdag 1 november in première bij SkyShowtime, waarbij wordt afgetrapt met de eerste twee (van de acht) afleveringen. Vandaag werd alvast de trailer onthuld voor het spionagedrama met onder meer Zoe Saldaña (From Scratch) en Nicole Kidman (The Perfect Couple). Lioness volgt CIA-agente Joe (Saldaña), die jonge vrouwen rekruteert voor undercover-missies. In het tweede seizoen rekruteren Joe en haar leidinggevenden een nieuwe Lioness-agent om te infiltreren bij een tot nu toe onbekende dreiging. Terwijl de druk van alle kanten toeneemt, wordt Joe geconfronteerd met de persoonlijke offers die ze heeft moeten brengen als leider van het Lioness-programma. Michael Kelly en Morgan Freeman zijn eveneens opnieuw te zien en ook Laysla De Oliveira is er weer bij. Lioness komt uit de koker van producent Taylor Sheridan (Yellowstone, Mayor of Kingstown, het aankomende Landman).