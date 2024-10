The Lincoln Lawyer S03E01: opnieuw hommeles in de City of Angels Netflix , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 106 keer bekeken • bewaren

Het lijkt er sterk op dat strafpleiter Mickey Haller wordt achternagezeten door een Mexicaanse maffioso in spannende seizoensopener.

Aan het einde van het vorige seizoen van The Lincoln Lawyer werd IT-techneut Julian (Devon Graye) opgepakt op verdenking van de moord op sekswerker Glory Days (Fiona Rene). Strafpleiter Mickey Haller (Manuel Garcia-Rulfo) heeft evenwel besloten om Julian bij te staan. Omdat hij het vermoeden heeft dat zijn cliënt, die voor Glory Days werkte, onschuldig is. De openingsaflevering van het derde seizoen toont ook een flashback naar vijftien jaar eerder, als Mickey ten koste van de reputatie van rechercheur Bishop (Holt McCallany) een zaak wint. In het heden duikt Bishop in de zaak rondom Glory Days en heeft de hoofdpersoon er overduidelijk een vijand bij.

Fijn aan The Lincoln Lawyer is dat je als kijker doorgaans over net zoveel informatie beschikt als Mickey. In dit geval kan je er dus van uitgaan dat Julian niet de moordenaar is. In gesprek met Legal Siegal (Elliott Gould), die in het ziekenhuis is beland met een behandelbare hartkwaal, komt bovenal ene Hector Moya ter sprake: een Mexicaanse maffioso. Als een Mexicaans kartel iets met de zaak te maken heeft, zou dat desastreus kunnen zijn voor Mickey. Dat zijn woning aan het einde van de aflevering overhoop is gehaald door een mysterieuze entiteit spreekt boekdelen, evenals de ratelslang die daar is achtergelaten.

Mickey begeeft zich weer op glad ijs, maakt voortdurend vijanden en tast vooralsnog in het duister. Positief punt is daarentegen dat hij een nieuwe chauffeur heeft, in de vorm van de met een beetje branie gezegende Eddie (Allyn Moriyon), die zijn nieuwe baas graag aan de krachttraining wil krijgen. Sowieso moet de serie het hebben van casting. Holt McCallany liet vorig jaar in The Iron Claw nog eens zien dat hij een uitstekende bad guy in huis heeft. En Gould? Tja, die is zo’n beetje vergroeid met verbeeldingen van misdaad in Los Angeles, zie alleen al The Long Goodbye (1973).