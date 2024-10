Belgravia: The Next Chapter gaat in november van start bij de NPO

Het Britse kostuumdrama Belgravia: The Next Chapter gaat volgende maand van start bij de NPO: vanaf 8 november zie je elke vrijdag twee afleveringen op NPO 2 en NPO Start, terwijl de volledige reeks (acht afleveringen) vanaf 7 november al in zijn geheel te streamen is via NPO Plus. The Next Chapter is een vervolg op het originele Belgravia en speelt zich af in het jaar 1871. Aan de start van de serie trouwt Lord Frederick Trenchard (Ben Wainwright) met de jonge en zeer aantrekkelijke Clara Dunn (Harriet Slater). Een aantal geheimen uit zijn verleden, en de gebruikelijke intriges en schandalen in Belgravia, lijken het geluk van het koppel echter weleens in de weg te kunnen staan. Belgravia: The Next Chapter werd geschreven door scenarist Helen Edmundson, die onder meer bekend is als de bedenker van de detectiveserie Dalgliesh. Julian Fellowes, bekend van Downton Abbey en het originele Belgravia, was achter de schermen betrokken als producent.