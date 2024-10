Crime: beide seizoenen van misdaadserie komen in november naar CANAL+

Beide seizoenen van de Schotse misdaadserie Crime (tevens bekend als Irvine Welsh’s Crime) zijn vanaf vrijdag 1 november te zien bij CANAL+. Het drama volgt de door Irvine Welsh (Trainspotting) bedachte detective Ray Lennox (Emmy-winnaar Dougray Scott). Lennox worstelt met zijn eigen verleden, terwijl hij complexe en schokkende misdaadzaken onderzoekt in Edinburgh. In het zesdelige eerste seizoen duikt hij in de verdwijning van een 13-jarig schoolmeisje, waarbij hij verwikkeld raakt in een kat-en-muisspel met een moordenaar. In het tweede seizoen (wederom zes afleveringen) onderzoekt hij een aanval op een oud-collega. Joanna Vanderham (Warrior) is te zien als collega-detective Amanda Drummond en Ken Stott (The Hobbit) speelt politiebaas Robert Toal. Welsh hoopt nog altijd een derde tv-seizoen van Crime te maken - het boek is er al - maar door financiële tegenvallers bij zender ITV is de toekomst van het drama onzeker.