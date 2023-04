Dit is ons dossier over PFAS 05-04-2023 • leestijd 7 minuten • 267 keer bekeken • bewaren

PFAS zijn giftige chemische stoffen die niet of nauwelijks afbreken in ons milieu. Ze kunnen het immuunsysteem beschadigen en kanker veroorzaken. Chemours in Dordrecht heeft jarenlang PFAS geloosd, net als het bedrijf 3M in België. Zembla ontdekte nog een grote bron van PFAS-vervuiling in Nederland en België. In dit dossier lees je er alles over en wat er na de uitzending ‘Het PFAS-schandaal’ gebeurde.

Dit verhaal in het kort



- Uit metingen blijkt dat baby’s rondom de chemische fabriek van Chemours in Dordrecht, door het drinken van moedermelk gemiddeld tien keer meer PFAS binnenkrijgen dan de Europese voedingsnorm, dat concludeert emeritus-hoogleraar milieuchemie en toxicologie Jacob de Boer.

- Milieuchemicus Chiel Jonker ontdekt in data de illegale lozing van hoge concentraties GenX stroomafwaarts van chemiefabriek Chemours. Chemours en minister Harbers beweren dat een onbekende partij achter de lozing zou zitten.

- De Belgische afvalverwerker Indaver die 5 kilometer van de Nederlandse grens ligt, loosde jarenlang PFAS in het water dat uitkomt in de Westerschelde.

- De Nederlandse overheid maakt zich achter de schermen al zeker een jaar grote zorgen over de PFAS-lozingen van Indaver.

- Het RIVM noemt de werkwijze van Indaver in een niet openbaar advies ‘een gevaar’ voor de leefomgeving.

Wat zijn PFAS?

PFAS zijn een groep van meer dan 4000 chemische stoffen en worden ook wel ‘forever chemicals’ genoemd, omdat ze niet of nauwelijks afbreekbaar zijn in het milieu. PFAS-chemicaliën stoffen zijn gemaakt uit koolstof en fluor, waarvan de binding zeer sterk is. Daardoor valt de stof niet uit elkaar.

PFAS-chemicaliën worden voor tal van toepassingen gebruikt. Het is inmiddels vrij bekend dat het in teflon zit, waarmee de antiaanbaklaag in koekenpannen wordt gemaakt. Maar het zit nog in veel meer producten. Bijvoorbeeld in elektronica, voedselverpakkingen, post-its, waterproof mascara, cupcakepapier en brandblusmiddelen. De PFAS-chemicaliën bevinden zich inmiddels in onze bodem, lucht en in het oppervlaktewater. PFAS komen via voedsel en drinkwater ook in ons lichaam terecht.

Waarom zijn PFAS schadelijk?

Net als in het milieu breken PFAS in het menselijk lichaam nauwelijks af. Uit onderzoek blijkt dat het immuunsysteem door de inname van veel PFAS wordt aangetast. Hierdoor kun je eerder ziek worden en is je afweermechanisme minder sterk. Ook kan PFAS kanker veroorzaken.

Of het schadelijk is hangt af van hoeveel PFAS je binnenkrijgt, hoe vaak en hoe lang.

PFAS in moedermelk

Een van de bekendste bedrijven die met PFAS werkt is Chemours in Dordrecht. In opdracht van Zembla en de Franse tv-programma’s Envoyé Spécial en Green Warriors zijn in de omgeving van Chemours metingen uitgevoerd door de Vrije Universiteit Amsterdam. Het onderzoek is een steekproef waarbij de moedermelk van tien moeders is geanalyseerd die in een straal van 7 kilometer rond de fabriek wonen. In september 2022 komen de resultaten naar buiten.

Met name de stof PFOA wordt in hoge concentraties in hun melk aangetroffen. Emeritus-hoogleraar milieuchemie en toxicologie Jacob de Boer concludeert op basis van de metingen dat baby’s die rondom de chemische fabriek van Chemours in Dordrecht wonen, gemiddeld tien keer meer PFAS binnenkrijgen dan wat op basis van de gezondheidsnorm veilig wordt geacht. De Boer zoemt de resultaten ‘zeer zorgwekkend’.

Partij voor de Dieren-Kamerlid Eva van Esch stelt na dit nieuws meteen Kamervragen: ze roept staatssecretaris Vivianne Heijnen op om voorlopig geen vergunningen meer af te geven aan Chemours voor chemische stoffen. Het Kamerlid wil ook weten of de staatssecretaris bereid is om in te zetten op een totaalverbod aan PFAS in Europa en Nederland.

Het PFAS-schandaal rond Indaver

In België ontstaat in juni 2021 een groot schandaal als blijkt dat chemiebedrijf 3M in Antwerpen al jarenlang enorme hoeveelheden PFAS loost. Daarmee vervuilt het bedrijf ook de Nederlandse Westerschelde. 3M krijgt een lozingsverbod, maar gek genoeg worden de PFAS-concentraties in de Westerschelde niet minder. In Zeeland is het water inmiddels zo ernstig vervuild dat er geen vis meer gegeten mag worden uit de Westerschelde.

Zembla doet onderzoek naar waarom de PFAS-concentraties niet afnemen en ontdekt dat op 5 kilometer afstand van de Nederlandse grens, er nog een bedrijf zit dat al jaren zonder vergunning PFAS in het water loost. Het gaat om de Vlaamse afvalverwerker Indaver. Indaver verwerkt veel PFAS-afval voor Chemours in Dordrecht. Dat is te zien in de uitzending ‘Het PFAS-schandaal’ uit september 2022.

Zembla onthult verder dat de Nederlandse overheid zich achter de schermen al zeker een jaar grote zorgen maakt over de PFAS-lozingen en de werkwijze van Indaver.

Nieuwe risicogrenzen PFAS in oppervlaktewater

Op de dag van de Zembla-uitzending komt het RIVM met nieuwe risicogrenzen voor PFAS in oppervlaktewater. Uit de nieuwe grenzen blijkt dat er veel minder PFAS in oppervlaktewater mogen zitten dan volgens de bestaande normen.

In het water in de Westerschelde zit er volgens de bestaande normen al 22 keer te veel PFOS – een van de vele PFAS-verbindingen – in het water. Volgens de nieuwe grenzen van het RIVM wordt dat maar liefst 2000 keer teveel.

Kamervragen naar aanleiding van ‘het PFAS-schandaal’

Na de uitzending stellen meerdere politieke partijen, zowel in Nederland als in Vlaanderen, Kamervragen. De gemeenten Dordrecht, Sliedrecht en Papendrecht roepen op tot een breder en groter onderzoek naar de gehaltes PFAS in borstvoeding in deze regio en daarbuiten.

Vlaamse minister: Nederland moet probleem zelf oplossen

Een maand na de uitzending reageert de Vlaamse minister Zuhal Demir op het PFAS-schandaal rondom Indaver. Demir vindt dat Nederland ook kritisch naar zichzelf moet kijken, als het gaat om de PFAS-vervuiling in de Westerschelde: “Ik heb ook gezegd aan de Nederlandse minister dat het allemaal goed en wel is, maar dat ze dan ook maar moeten stoppen met hun stoffen naar Indaver te brengen.” zegt Demir.

De Nederlandse minister van Infrastructuur en Waterstaat, Mark Harbers, laat weten dat het ministerie momenteel onderzoekt of Nederland de schade die is ontstaan door de PFAS-vervuiling in de Westerschelde deels kan verhalen op de Vlaamse afvalverwerker Indaver. Daarvoor wil de minister samen met de Vlaamse overheid optrekken.

Harbers schrijft aan de Tweede Kamer dat de contacten tussen hem en de Vlaamse minister Demir ertoe hebben geleid dat Vlaanderen de lozingsnormen van Indaver in juni van dit jaar heeft aangescherpt. Ook schrijft hij dat de Vlaamse minister aankomend jaar wil onderzoeken in welke mate de lozingen van Indaver nog verder kunnen worden teruggedrongen.

Bovendien komt er een onderzoek naar de verschillende blootstellingsroutes van PFAS, laat Harbers weten aan de Kamer. Bij dit onderzoek, dat door het RIVM en de ministeries van VWS en LNV wordt opgezet, zal expliciet naar PFAS in moedermelk worden gekeken.

Grote lozingen zorgwekkende stof GenX

Dan komt Zembla in oktober 2022 met een nieuwe onthulling in het PFAS-dossier. Milieuchemicus Chiel Jonker doet een zorgelijke ontdekking in PFAS-data van watermeetpunten in de buurt van de chemiefabriek Chemours in Dordrecht. Uit de data blijkt dat in 2021 veel meer GenX - een giftige PFAS - in het water is geloosd dan is toegestaan. Het zou gaan om een illegale lozing van naar schatting 150 kilo. De nabijgelegen fabriek Chemours mag volgens de vergunning per jaar slechts 5 kilo in het water mag lozen.

Op de vraag waar de geloosde PFAS vandaan komt zegt Jonker: “Ik mag als wetenschapper niets met volledige zekerheid zeggen, maar we hebben maar één fabriek in Nederland die GenX-technologie toepast en dat is Chemours in Dordrecht.”

Verantwoordelijk toezichthouder Rijkswaterstaat bevestigt de gemeten GenX-concentraties tegenover Zembla, maar heeft er niet op gehandhaafd.

KWF Kankerbestrijding maakt zich zorgen en wil dat onderzocht wordt hoe de lozingen hebben kunnen gebeuren. Ook stellen een aantal Kamerleden vragen aan de minister en staatssecretaris over de lozing. Chemours ontkent te veel te hebben geloosd. De chemiefabriek ontkent iets met de lozing te maken te hebben.

Minister reageert: ‘Onbekende partij mogelijk achter lozing GenX’

Minister Harbers zegt eind oktober dat er mogelijk een onbekende partij achter de illegale lozing van de hoge concentraties GenX zit. De minister noemt de hoge concentraties GenX “verontrustend”, maar omdat er volgens hem geen aanwijzingen zijn dat andere bedrijven voor de GenX-lozing verantwoordelijk zijn, concludeert hij dat er wellicht een onbekende partij is geweest die de giftige stoffen illegaal heeft geloosd. “Tsja, zo is alles natuurlijk te verklaren, zegt Jonker daarop. Volgens de milieuchemicus ligt nog steeds voor de hand dat Chemours de veroorzaker is van de GenX-vervuiling van het water verderop. Minister Harbers erkent wel dat Chemours de enige producent van GenX in een ruime straal van de meetpunten is.

Nederlands PFAS-afval niet meer naar Indaver

Dan komt Zembla er eind oktober 2022 achter dat de Inspectie Leefomgeving en Transport alle transport van PFAS-houdend afval vanuit Nederland naar de Vlaamse afvalverwerker Indaver tijdelijk heeft stilgelegd. Lopende transportvergunningen zijn ingetrokken en aanvragen worden afgewezen.

De Inspectie grijpt “uit voorzorg” in omdat ze denkt dat Indaver door de PFAS-uitstoot naar de lucht en de lozingen in het water “risico’s voor mens en milieu” veroorzaakt. In Nederland is er geen bedrijf dat PFAS-houdend afval verwerkt, dus nu Indaver het Nederlandse afval niet meer mag verwerken, moeten bedrijven een andere manier vinden om van het spul af te komen of het PFAS-afval tijdelijk opslaan.

Indaver is het niet eens met de maatregel en probeert via de voorzieningenrechter met succes het transportverbod van tafel te krijgen. Die besluit begin januari 2023 dat PFAS-houdend afval uit Nederland voorlopig weer verwerkt mag worden door Indaver.

Niet openbaar advies RIVM over Indaver

Een maand later krijgen we een nog niet openbaar advies van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) in handen. Daaruit blijkt dat het RIVM zich zorgen maakt over de PFAS-afvalverwerking door Indaver. Het instituut stelt dat het ‘duidelijk’ is dat een deel van de PFAS-stoffen door het bedrijf niet worden vernietigd. Het RIVM vindt dat de werkwijze van Indaver daarmee ‘een gevaar’ vormt voor de verspreiding van de giftige stoffen naar de omgeving.

Voorstel voor Europees PFAS-verbod

Nederland presenteert begin februari 2023 samen met vier andere Europese landen een voorstel om 10.000 verschillende soorten PFAS te verbieden. Naar verwachting neemt de Europese Commissie pas in 2025 een besluit over het voorstel.

