Drie zwemplassen Zuid-Holland gesloten wegens PFAS-vervuiling

Het zwemseizoen is net gestart, maar drie zwemplassen in Zuid-Holland blijven voorlopig gesloten vanwege een negatief zwemadvies van het RIVM. De hoge concentraties giftige PFAS in de plassen kunnen leiden tot gezondheidsrisico’s voor zwemmers. Het gaat om de zwemplassen Merwelanden, Vrijenburgbos en de Kralinger Esch.

In de zomer van 2023 ontstond onrust over de veiligheid van zwemwater in de provincie na de Zembla-aflevering De PFAS-verspreiding . Uit het onderzoek bleek dat water in sloten, zwem- en natuurplassen in de buurt van chemiebedrijf Chemours zeer ernstig verontreinigd was met giftige PFAS. Het RIVM besloot toen te onderzoeken of het zwemwater veilig was. Dat leidde in juli 2023 tot een negatief zwemadvies voor recreatieplas Merwelanden. Later in 2023 werd dat negatieve zwemadvies voor de plas verlengd.



Advieswaarde voor zwemwater

Het RIVM bepaalde dit voorjaar voor het eerst een officiële advieswaarde voor PFAS in zwemwater. In het water van plas Merwelanden zit nog steeds meer PFAS dan veilig geacht wordt. Daarom blijft het negatieve zwemadvies van kracht.



De provincie onderzoekt via welke route de PFAS in het zwemwater terecht zijn gekomen: via de lucht, via grondwater of uit de bodem. Ook verkennen de gemeente Dordrecht en Chemours gezamenlijk hoe ze de waterkwaliteit in recreatieplas Merwelanden kunnen verbeteren.



Het RIVM onderzocht na de uitzending van Zembla de kwaliteit van het water in dertien plassen in de omgeving van Chemours. Voor de andere twaalf plassen concludeerde het RIVM dat er door zwemmen “geen gezondheidsnadelige effecten van PFAS te verwachten zijn". Voor twee andere zwemplassen, Vrijenburgerbos en de Kralinger Esch, is er dus wel een negatief zwemadvies gegeven vanwege PFAS in het zwemwater.



De provincie Zuid-Holland controleerde zwemwateren eerder op bacteriën en blauwalgen, maar meet sinds dit jaar ook op PFAS. Ook in andere provincies zijn metingen gestart. Zo laat de provincie Noord-Holland bij 46 van de 151 aangewezen zwemwaterlocaties metingen naar PFAS uitvoeren door de drie waterschappen. De resultaten van die metingen zijn nog niet bekendgemaakt.



