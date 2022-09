Kamervragen over PFAS in moedermelk Vandaag • leestijd 2 minuten • 59 keer bekeken • bewaren

Staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat moet ervoor zorgen dat er voorlopig geen vergunningen meer worden afgegeven aan Chemours voor chemische stoffen. Daartoe roept PvdD-Kamerlid Eva van Esch haar op in Kamervragen die ze heeft gesteld naar aanleiding van het nieuws van Zembla over PFAS in moedermelk.

In opdracht van Zembla deed de Vrije Universiteit in Amsterdam onderzoek naar aanwezigheid van PFAS in moedermelk van vrouwen die in de buurt van de chemische fabriek Chemours in Dordrecht wonen. Emeritus-hoogleraar Jacob de Boer leidde het onderzoek. Hij concludeert dat door het drinken van moedermelk baby’s rondom Chemours gemiddeld tien keer meer PFAS binnenkrijgen dan wat op basis van de norm veilig wordt geacht.

Kamerlid Van Esch vraagt de staatssecretaris of ze dit bericht niet schokkend vindt en of de lopende vergunningen van Chemours on hold kunnen worden gezet, totdat duidelijk is dat de desbetreffende stoffen veilig zijn of totdat met volledige zekerheid kan worden gegarandeerd dat de stoffen niet in het milieu terecht zullen komen. Van Esch wil ook weten of de staatssecretaris bereid is om in te zetten op een totaalverbod aan PFAS in Europa en Nederland.

Lees hieronder de Kamervragen van de Partij voor de Dieren

Onderzoek PFAS in moedermelk

PFAS is de naam voor een groep meer dan 4000 chemische stoffen. Ze worden ook wel ‘forever chemicals’ worden genoemd omdat ze niet of nauwelijks afbreekbaar zijn in het milieu. Ook in het menselijk lichaam breken de PFAS nauwelijks af. Mensen die aan te veel PFAS worden blootgesteld, kunnen gezondheidsschade oplopen, daarom heeft de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid, de EFSA, in 2020 een nieuwe zeer strenge norm voor PFAS vastgesteld.

Samen met de Franse tv-programma’s Envoyé Spécial en Green Warriors vroeg Zembla de VU en Jacob de Boer een steekproef te doen. De moedermelk van tien moeders die in een straal van 7 kilometer rondom Chemours wonen, is geanalyseerd. Met name de stof PFOA wordt in hoge concentraties in hun melk aangetroffen. De Boer noemt deze resultaten “zeer zorgwekkend”.

Het PFAS-schandaal

Zembla deed de afgelopen maanden onderzoek naar PFAS dat via de Westerschelde in het Nederlandse water zit. In België ontstond vorig jaar grote commotie toen bleek dat chemiebedrijf 3M in Antwerpen jarenlang enorme hoeveelheden PFAS in de Schelde heeft geloosd en daarmee de omgeving, tot in Zeeland aan toe, ernstig heeft vervuild. Ondanks het ingrijpen en het stilleggen van de fabriek, wordt het PFAS-gehalte in de Westerschelde niet minder. Hoe kan dat? Zembla volgt het PFAS-spoor en ontdekt een andere belangrijke bron van de PFAS-vervuiling, met grote gevolgen voor Nederland.

Donderdag 8 september is de uitzending 'Het PFAS-schandaal' te zien, om 20:25 bij BNNVARA op NPO 2.