Kamervragen over GenX-lozingen Chemours Vandaag

D66-Kamerleden Tjeerd de Groot en Kiki Hagen hebben de staatssecretaris en minister van Infrastructuur en Waterstaat vragen gesteld over de GenX-lozingen rond chemiefabriek Chemours, waar Zembla over berichtte. Ze willen van de bewindspersonen weten of er vorig jaar inderdaad veel meer GenX is geloosd dan is toegestaan volgens de vergunning van Chemours.

Zembla bracht maandag naar buiten dat Chemours volgens milieuchemicus Chiel Jonker, vorig jaar maandenlang veel meer GenX - een giftige PFAS - in het water heeft geloosd dan is toegestaan. “Mijn schatting is dat ze in een paar maanden zo’n 150 kilo geloosd hebben”, zei Jonker. Chemours heeft een vergunning voor slechts 5 kilo.

Jonker deed zijn uitspraken op basis van onderzoek in opdracht van Rijkswaterstaat naar PFASdata, afkomstig van watermeetpunten in de buurt van de fabriek. Zijn bevindingen zijn gedeeld met Rijkswaterstaat, maar omdat de overschrijdingen achteraf zijn aangetoond, greep Rijkswaterstaat niet in. Ook is er geen aanvullend onderzoek ingesteld.

Voldoende voorzorg?

De Kamerleden willen weten van de minister en staatssecretaris hoe zij aankijken tegen de keuze om niet in te grijpen. “Vindt u dat hier voldoende voorzorg in acht wordt genomen en dat er op een serieuze en adequate manier is gereageerd op de gemeten concentraties, zoals gemeten door de heer Jonker?”, vragen De Groot en Hagen. SP-Kamerlid Sandra Beckerman sprak tijdens de Commissie Infrastructuur en Waterstaat haar zorgen uit over de lozingen en vroeg de bewindspersonen een brief naar de Kamer te sturen met uitleg over de kwestie.

KWF Kankerbestrijding liet dinsdag weten zich ernstig zorgen te maken over de GenX-lozingen en wil dat onderzocht wordt hoe dit heeft kunnen gebeuren. “KWF vindt het verontrustend dat de overschrijding niet onmiddellijk door een handhavende instantie maar pas achteraf door een derde partij is geconstateerd”, liet een woordvoerder weten.

Milieuchemicus Chiel Jonker over zijn bevindingen: