Kijktips voor het weekend: The Sommerdahl Murders, Gangs of London, Schmeichel en meer

Daarnaast kun je vanaf maandag bij SkyShowtime kijken naar de nieuwe spionagethriller The Agency, met daarin rollen voor Michael Fassbender en Richard Gere.

Entrevías S04 (vrijdag 07/02 Netflix) Spaanse misdaadserie over een oorlogsveteraan die genoeg heeft van alle criminaliteit in zijn buurt: als zijn kleindochter slachtoffer wordt van drugsdealers besluit hij voor eigen rechter te spelen en de criminelen zelf aan te pakken.

The Greatest Rivalry: India vs Pakistan (vrijdag 07/02 Netflix) Documentaireserie over de rivaliteit tussen de cricketteams van India en Pakistan, die elkaar meerdere keren troffen op de wereldkampioenschappen. Ook met commentaar van spelers die daar zelf bij zijn geweest.

Flikken Maastricht S19 (vrijdag 07/02 NPO 1) Misdaadserie over de in Limburg werkzame politie-partners Eva van Dongen (Angela Schijf) en Floris Wolfs (Victor Reinier). De vorige reeks eindigde met Wolfs die gewond raakte en Eva die werd aangereden. Bekijk de trailer.

Sisi S04 (vrijdag 07/02 NPO 2) Kostuumdrama dat zich afspeelt in het Oostenrijk van de 19e eeuw, over de liefdesrelatie tussen keizerin Sisi (Dominique Devenport) en keizer Frans Josef (Jannik Schümann). Het vierde seizoen is het laatste seizoen van de serie. Bekijk de trailer.

How I Left Opus Dei (vrijdag 07/02 HBO Max) Documentaire over de gang van zaken bij Opus Dei, een instelling van de katholieke kerk die door velen gezien wordt als sekte. Dertien vrouwen vertellen over het psychologische en economische misbruik dat ze er meemaakten.

The Sommerdahl Murders S05 (zaterdag 08/02 NPO 3) Deense misdaadserie waarin een rechercheur in een kustplaatsje misdrijven onderzoekt met zijn (ex-)vrouw en zijn collega. In de eerste aflevering onderzoeken ze de moord op een kermismedewerker. Bekijk de trailer.

Gangs of London (zaterdag 08/02 Videoland) Misdaadserie van Gareth Evans (The Raid) die zich afspeelt in de onderwereld van Londen. Na de moord op topcrimineel Finn Wallace (Colm Meaney) is zijn zoon (Joe Cole) vastbesloten om wraak te nemen. Bekijk de trailer.

Mission: Impossible - Dead Reckoning (zondag 09/02 Netflix) Zevende deel in de franchise rond superspion Ethan Hunt (Tom Cruise). Hij moet deze keer zien te voorkomen dat een AI-machine in verkeerde handen valt. Deel acht verschijnt in mei in de bios. Lees de recensie.

Schmeichel (zondag 09/02 SkyShowtime) Tweedelige documentaire over Peter Schmeichel, de beroemde doelman die successen behaalde met Manchester United en het Deense nationale elftal. Met bijdragen van sporticonen als Sir Alex Ferguson, Eric Cantona en Gary Neville.

Surviving Black Hawk Down (maandag 10/02 Netflix) Documentaire met een terugblik op de slag om Mogadishu in 1993, die eerder werd verbeeld door Ridley Scott in de film Black Hawk Down. Amerikaanse en Somalische soldaten blikken terug op de hevige gevechten.

The Agency (maandag 10/02 SkyShowtime) Spionagethriller waarin de CIA-agent Martian (Michael Fassbender) wordt teruggestuurd naar Londen, waar hij met een oude geliefde (Jodie Turner-Smith) verzeild raakt in een dodelijk spel van internationale intriges. Bekijk de trailer.

The Witcher: Sirens of the Deep (dinsdag 11/02 Netflix) Animatiefilm die zich afspeelt in de wereld van het eveneens op Netflix te bekijken The Witcher. Monsterjager Geralt of Rivia (Doug Cockle, ook de stem van Geralt in de videogames) moet een kustdorpje beschermen.

Evil S04 (dinsdag 11/02 Star Channel) Horrorserie van de makers van The Good Wife, waarin een psychologe (Katja Herbers) namens de kerk bovennatuurlijke fenomenen moet onderzoeken en dan mag beoordelen of er sprake is van een hoax of niet. Lees hier meer.

Death Before the Wedding (woensdag 12/02 Netflix) Romantische komediefilm uit Polen waarin Maja haar verloofde introduceert aan haar traditionele ouders, die hun vooroordelen aan de kant moeten schuiven terwijl ze ook kampen met een crisis op hun melkveebedrijf.

Honeymoon Crasher (woensdag 12/02 Netflix) Romantische komediefilm uit Frankrijk, waarin een man op nota bene zijn trouwdag aan het altaar wordt gedumpt door zijn verloofde. De huwelijksreis is echter al geboekt en uiteindelijk is het zijn moeder die hem vergezeld.

Cobra Kai S06 (donderdag 13/02 Netflix) Vervolg op de Karate Kid-films, waarin Daniel (Ralph Macchio) en zijn oude rivaal Johnny (William Zabka) inmiddels hun krachten hebben gebundeld. Het zesde en laatste seizoen werd in drie delen gesplitst en dit is het derde deel.

The Exchange S02 (donderdag 13/02 Netflix) Waargebeurde dramaserie uit het Midden-Oosten over twee jonge vrouwen die zich in de jaren tachtig begeven op de aandelenmarkt van Koeweit. Samen weten ze deze gevestigde corrupte jongensclub flink te ontwrichten.

La Dolce Villa (donderdag 13/02 Netflix) Romantische komediefilm over een vader (Scott Foley uit Scandal) die zich naar Italië haast om daar te voorkomen dat zijn dochter veel geld uitgeeft aan de restoratie van een oud gebouw. Hij raakt al snel gecharmeerd van het land.

Ellis (donderdag 13/02 NPO Plus) Britse misdaadserie waarin DCI Ellis (Sharon D. Clarke), met haar partner DS Harper (Andrew Gower) door het noordwesten van Engeland reist, waar ze op verschillende politiebureaus helpen met vastgelopen onderzoeken. Bekijk de trailer.

My Fault: London (donderdag 13/02 Amazon Prime Video) Britse remake van de Spaanse film Culpa Mía. Een achttienjarige vrouw verhuist met haar stiefvader naar Londen, waar ze valt voor haar stiefbroer en tevens achtervolgd wordt door haar criminele biologische vader.