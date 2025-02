Overzicht: nieuwe films en series op Netflix met Cobra Kai en Entrevías

© Elizabeth Morris / Netflix

Welke films en series komen binnenkort naar Netflix? Een overzicht van de aangekondigde titels voor dit weekend en de komende week...

Dit weekend...

Entrevías S04 (vrijdag 07/02 Netflix) Spaanse misdaadserie over een oorlogsveteraan die genoeg heeft van alle criminaliteit in zijn buurt: als zijn kleindochter slachtoffer wordt van drugsdealers besluit hij voor eigen rechter te spelen en de criminelen zelf aan te pakken.

The Greatest Rivalry: India vs Pakistan (vrijdag 07/02 Netflix) Documentaireserie over de rivaliteit tussen de cricketteams van India en Pakistan, die elkaar meerdere keren troffen op de wereldkampioenschappen. Ook met commentaar van spelers die daar zelf bij zijn geweest.

Mission: Impossible - Dead Reckoning (zondag 09/02 Netflix) Zevende deel in de franchise rond superspion Ethan Hunt (Tom Cruise). Hij moet deze keer zien te voorkomen dat een AI-machine in verkeerde handen valt. Deel acht verschijnt in mei in de bios. Lees de recensie.

Na het weekend...

Surviving Black Hawk Down (maandag 10/02 Netflix) Documentaire met een terugblik op de slag om Mogadishu in 1993, die eerder werd verbeeld door Ridley Scott in de film Black Hawk Down. Amerikaanse en Somalische soldaten blikken terug op de hevige gevechten.

The Witcher: Sirens of the Deep (dinsdag 11/02 Netflix) Animatiefilm die zich afspeelt in de wereld van het eveneens op Netflix te bekijken The Witcher. Monsterjager Geralt of Rivia (Doug Cockle, ook de stem van Geralt in de videogames) moet een kustdorpje beschermen.

Death Before the Wedding (woensdag 12/02 Netflix) Romantische komediefilm uit Polen waarin Maja haar verloofde introduceert aan haar traditionele ouders, die hun vooroordelen aan de kant moeten schuiven terwijl ze ook kampen met een crisis op hun melkveebedrijf.

Honeymoon Crasher (woensdag 12/02 Netflix) Romantische komediefilm uit Frankrijk, waarin een man op nota bene zijn trouwdag aan het altaar wordt gedumpt door zijn verloofde. De huwelijksreis is echter al geboekt en uiteindelijk is het zijn moeder die hem vergezeld.

Cobra Kai S06 (donderdag 13/02 Netflix) Vervolg op de Karate Kid-films, waarin Daniel (Ralph Macchio) en zijn oude rivaal Johnny (William Zabka) inmiddels hun krachten hebben gebundeld. Het zesde en laatste seizoen werd in drie delen gesplitst en dit is het derde deel.

The Exchange S02 (donderdag 13/02 Netflix) Waargebeurde dramaserie uit het Midden-Oosten over twee jonge vrouwen die zich in de jaren tachtig begeven op de aandelenmarkt van Koeweit. Samen weten ze deze gevestigde corrupte jongensclub flink te ontwrichten.