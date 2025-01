Ellis: nieuwe Britse detectiveserie gaat in februari van start bij de NPO

De nieuwe Britse misdaadserie Ellis (eveneens bekend als Inspector Ellis) komt in februari naar Nederland: vanaf 15 februari zie je elke zaterdag een nieuwe aflevering van de reeks bij NPO 2 en NPO Start. Verder is de complete reeks vanaf 13 februari al te streamen via NPO Plus. Ellis draait om DCI Ellis (actrice en zangeres Sharon D. Clarke), die met haar partner DS Harper (Andrew Gower) door Noordwest-Engeland reist, waar ze op verschillende lokale politiebureaus helpen met onderzoeken die niet willen vlotten. Daarbij krijgt Ellis vaak te maken met agenten die haar liever kwijt dan rijk zijn en lokale inwoners die haar niet vertrouwen. In de eerste van de drie afleveringen, met elk een speelduur van ongeveer negentig minuten, mengt het duo zich in het onderzoek naar de moord op een 18-jarige jongen.