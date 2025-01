Gangs of London: Britse misdaadserie komt in februari naar Videoland

Het Britse misdaaddrama Gangs of London is vanaf zaterdag 8 februari te zien bij Videoland. Het gaat om de eerste twee seizoenen. De serie is tevens zeker van een derde seizoen, dat later dit jaar in première gaat op de Britse televisie. Gangs of London speelt zich af in de onderwereld van de Engelse hoofdstad, waar de moord op topcrimineel Finn Wallace (Colm Meaney, ook op Videoland te zien in Safe Harbor) de boel volledig op zijn kop zet. Zijn zoon Sean (Joe Cole uit Nightsleeper en Peaky Blinders) neemt de controversiële beslissing om alle zaken op pauze te zetten, totdat de moordenaar van zijn vader is opgespoord. Hij wordt bijgestaan door onder anderen Edward 'Ed' Dumani (Lucian Msamati), de patriarch van de Dumani-familie en een oude vriend van zijn vader. Michelle Fairley (Game of Thrones) speelt de moeder van Sean en Sope Dirisu geeft gestalte aan een undercover-agent die het imperium van de familie Wallace heeft weten te infiltreren.