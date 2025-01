Evil: vierde seizoen gaat in februari van start bij Star Channel

Het vierde en tevens laatste seizoen van Evil, met daarin een hoofdrol voor Katja Herbers, gaat volgende maand in première op de Nederlandse televisie: vanaf 11 februari zie je elke dinsdag een nieuwe aflevering bij zender Star Channel. Het bovennatuurlijke drama Evil volgt een sceptische psycholoog (Herbers), die namens de kerk onverklaarbaar ogende fenomenen (zoals wonderen en mensen die bezeten zouden zijn door de duivel) mag onderzoeken. Ze krijgt daarbij hulp van een priester (Mike Colter) en een technisch expert (Aasif Mandvi). In de première van de finalereeks onderzoekt het drietal een deeltjesversneller die mogelijk zou kunnen dienen als een poort naar de hel, terwijl het personage van Herbers ook meer te weten komt over het plan van Leland (Michael Emerson). Een van de gastrollen in het vierde seizoen is voor Jon Carroll Lynch (Big Sky).